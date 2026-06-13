Real Madrid empata com o Barcelona na Copa do Mundo

O Real Madrid elevou para 15 o número de jogadores que participarão da Copa do Mundo de 2026, depois de ter sido representado por apenas 10 jogadores no torneio.
O jornal espanhol “AS” informou, neste sábado, que o número aumentou graças ao retorno de Endrick e Nico Paz ao Real Madrid, além das novas contratações: Bernardo Silva (ainda não anunciado oficialmente), Ibrahima Konaté e Denzel Dumfries, que reforçaram a presença madridista no torneio.
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Com isso, o Real Madrid empata com o Barcelona em número de jogadores que cada clube tem na Copa do Mundo (15).
O jornal madrilenho acrescentou que o Paris Saint-Germain e o Arsenal lideram a lista atualmente, já que cada um deles tem 16 jogadores participando da Copa do Mundo.
Vale lembrar que a lista da seleção espanhola para a atual Copa do Mundo ficou, pela primeira vez na história, sem nenhum jogador do Real Madrid, enquanto o técnico Luis de la Fuente convocou 8 jogadores do Barça.
O Real Madrid está atualmente trabalhando para reforçar fortemente seu elenco, com o lançamento de um novo projeto liderado pelo experiente técnico português José Mourinho.