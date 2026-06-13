Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-BARCELONAAFP
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Real Madrid empata com o Barcelona na Copa do Mundo

Real Madrid
Barcelona
Espanha x Cabo Verde
Espanha
Cabo Verde
Copa do Mundo
Espanha
Cabo Verde
EUA

O Al-Merengue reforçou seu elenco com mais jogadores internacionais

O Real Madrid elevou para 15 o número de jogadores que participarão da Copa do Mundo de 2026, depois de ter sido representado por apenas 10 jogadores no torneio.

O jornal espanhol “AS” informou, neste sábado, que o número aumentou graças ao retorno de Endrick e Nico Paz ao Real Madrid, além das novas contratações: Bernardo Silva (ainda não anunciado oficialmente), Ibrahima Konaté e Denzel Dumfries, que reforçaram a presença madridista no torneio.

Leia também

Possível disputa... O Paris Saint-Germain coloca estrela do Barcelona na sua agenda de verão

Ancelotti define funções de Vinícius contra o Marrocos

Com isso, o Real Madrid empata com o Barcelona em número de jogadores que cada clube tem na Copa do Mundo (15).

Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
ESP
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV

O jornal madrilenho acrescentou que o Paris Saint-Germain e o Arsenal lideram a lista atualmente, já que cada um deles tem 16 jogadores participando da Copa do Mundo.

Vale lembrar que a lista da seleção espanhola para a atual Copa do Mundo ficou, pela primeira vez na história, sem nenhum jogador do Real Madrid, enquanto o técnico Luis de la Fuente convocou 8 jogadores do Barça.

O Real Madrid está atualmente trabalhando para reforçar fortemente seu elenco, com o lançamento de um novo projeto liderado pelo experiente técnico português José Mourinho.

Publicidade