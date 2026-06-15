O Real Madrid anunciou, nesta segunda-feira, a contratação de Marc Cucurella, lateral do Chelsea, com um contrato de longo prazo.
O contrato de Cucurella com o Chelsea se estendia até 2029, mas ele concordou em se transferir para o Real Madrid, com um contrato de longo prazo até 2032.
O nome de Cucurella foi associado, neste verão, a um retorno ao Barcelona, antes que o Real Madrid se antecipasse na negociação e fechasse o negócio rapidamente.
Após o anúncio do Real Madrid de que o negócio estava fechado, acusações de traição começaram a perseguir Cocorela, de 27 anos, que é formado pela academia La Masia.
Talvez as acusações de traição não sejam novidade para Cucurella, que começou sua carreira na base do Espanyol.
A primeira traição ocorreu quando Cocorela decidiu, em 2012, abandonar o Espanyol e se transferir para o vizinho Barcelona.
Cocorela passou pelas categorias de base do Barça até ser emprestado ao Eibar no verão de 2018, retornando posteriormente ao time catalão.
Já a segunda traição ocorreu neste verão de 2026, quando Cocorela decidiu jogar pelo Real Madrid, o tradicional rival do Barcelona.