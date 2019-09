Real Madrid e a ausência de Sergio Ramos: sem o zagueiro, time sofre na Liga dos Campeões

Nas últimas cinco vezes que deixou jogou como visitante sem o seu capitão, time espanhol foi derrotado. Nessa quarta, o time perdeu para o PSG

A importância de um atleta para uma equipe pode ser medida em dois contextos: quando ele está em campo e durante as ausências. O descobriu o quanto as baixas de Sergio Ramos interferem na UEFA . Nas últimas cinco noites sem o seu zagueiro, o time não conseguiu nem um empate no torneio. A má fase nasceu em 2017/2018, com aquele 3 a 1 da no Santiago Bernabéu.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Depois do revés para a Juve, a equipe foi derrotada por CSKA em 2018/2019 por 1 a 0 e 3 a 0. Na sequência, houve o trágico revés para o por 4 a 1, que custou a eliminação nas oitavas de final.

Para finalizar a sequência negativa sem o seu capitão, o Real Madrid foi goleado pelo nessa quarta-feira (18), pela estreia da fase de grupos da Champions League.

Mais artigos abaixo

No fim de semana que antecedeu o jogo contra os franceses, Zinedine Zidane tirou Sergio Ramos do time aos 60 minutos, com 3 a 1 no placar sobre o . Em 15 minutos, o time adversário reduziu a vantagem do clube da capital espanhola. A ideia era experimentar os atletas que seriam titulares na Champions League: Raphael Varane e Eder Militão.

Os dois zagueiros fracassaram na primeira grande noite do ano, talvez pela pouca contundência, por suas desatenções e pelo espaço até Casemiro que tanto exploraram os comandados de Thomas Tuchel, que também tiveram facilidade para jogar pelos lados do gramado, nas costas dos laterais Dani Carvajal e Mendy.