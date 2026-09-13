Parece que a relação entre Real Madrid e Thibaut Courtois caminha para um novo capítulo, depois que as duas partes se aproximaram de um acordo para a renovação do contrato do goleiro belga, num passo que reflete a grande confiança que suas qualidades desfrutam dentro dos domínios do Santiago Bernabéu.

O Real Madrid está a apenas um passo do acordo com Courtois por um novo contrato que se estende até 30 de junho de 2028, para que o goleiro belga continue defendendo as traves do time merengue nos próximos anos, diante de uma convicção crescente dentro do clube de que ele ainda é a melhor opção para a meta.

A diretoria do Real Madrid tem consciência de que a posição de goleiro passou a ser uma daquelas que necessitam de estabilidade a longo prazo, e por isso já começou a se movimentar para assegurar a continuidade de Courtois, em vez de esperar até o fim da temporada, como era habitual nos últimos anos com os jogadores de grande experiência.

O jornal "AS" havia revelado em julho passado o início das negociações entre o Real Madrid e o goleiro belga, antes de as conversas avançarem no período recente, deixando as duas partes muito próximas de chegar a um acordo definitivo sobre o novo contrato.

Essa movimentação antecipada reflete uma convicção clara dentro do clube de que Courtois ainda é capaz de apresentar os mais altos níveis, e que a questão de sua permanência já não está ligada apenas ao que ele vai oferecer nos próximos meses, mas passou a fazer parte de uma visão mais ampla de estabilidade do time na posição de goleiro.

A confiança do Real Madrid em Courtois não se baseia apenas em seu nome ou em sua história, mas no que ele continua apresentando dentro de campo. O goleiro belga, internacional, provou em mais de uma ocasião que ainda é capaz de fazer a diferença quando o time precisa dele, e um dos exemplos mais marcantes disso foi sua atuação de destaque diante da Inter de Milão, depois de defender sete bolas, para reafirmar mais uma vez sua capacidade de salvar o Real Madrid nos momentos difíceis.

Em Valdebebas, os dirigentes do clube encaram esses níveis como prova de que Courtois não perdeu o brilho, mas continua sendo um dos melhores goleiros do mundo, o que faz com que a ideia de buscar um substituto imediato não esteja fortemente na mesa.

Além disso, a avaliação da situação dos goleiros disponíveis fora do Real Madrid não apresentou nada que leve o clube a mudar de posição, especialmente porque Courtois, enquanto mantiver seu nível atual, oferece à comissão técnica e à diretoria uma grande dose de tranquilidade.

Linha de produção para o futuro e o reserva que não gera crises

Os cálculos do Real Madrid não se limitam apenas a Courtois, já que o clube continua monitorando os talentos que saem da academia de base, que ao longo dos últimos anos se transformou em uma das mais importantes fontes de talentos para o time merengue.

Os dirigentes do Real Madrid acreditam que a academia possui um grupo de jogadores capazes de chegar ao time principal no futuro, algo que ficou claro em mais de uma posição durante os últimos anos.

Entre os nomes promissores estão Mestre, Arroyo, Kittjelas, Álvaro, Ilia Voloshin e Gil Bonés, embora o maior foco na posição de goleiro esteja em Javi Navarro, goleiro da seleção espanhola sub-19.

Navarro é visto como um dos mais destacados goleiros espanhóis em ascensão, depois de chamar bastante a atenção durante sua participação na última Liga Jovem, o que lhe rendeu grande apreço dentro do clube.

Ao mesmo tempo, o nome de Fran González não está ausente dos cálculos do Real Madrid, especialmente com o importante papel que se espera que ele desempenhe durante sua experiência no Sevilla, onde o próximo período será uma oportunidade importante para avaliar sua evolução e sua capacidade de se aproximar, no futuro, da meta do time merengue.

E enquanto Courtois segue ocupando a posição de goleiro titular, Andriy Lunin continua sendo um dos elementos importantes na estrutura do Real Madrid. O goleiro ucraniano é um modelo de jogador profissional que está presente quando o time precisa dele, sem provocar crises dentro do vestiário ou fora de campo, seja quando recebe a oportunidade de jogar ou quando se encontra atrás de Courtois na ordem dos goleiros do time.

Lunin cumpriu esse papel com os diversos técnicos que passaram pelo comando do Real Madrid nos últimos anos, o que sempre deu à comissão técnica uma sensação de tranquilidade pela existência de um goleiro reserva capaz de assumir a responsabilidade quando necessário.

Essa equação dá ao Real Madrid o luxo da estabilidade na posição de goleiro, com Courtois como primeira opção e Lunin como reserva confiável, além de talentos em ascensão que podem formar o futuro do time nessa posição.

Courtois quer permanecer no Real Madrid

Em Valdebebas, os dirigentes do Real Madrid entendem que Courtois apresentou o suficiente para merecer um novo contrato, sem a necessidade de esperar até o fim da temporada para saber se é capaz de continuar no mesmo nível.

O clube acredita que o goleiro belga passou no teste com sucesso, e que ele tem tempo suficiente pela frente para continuar jogando no mais alto nível, especialmente diante de seu claro desejo de permanecer no Real Madrid pelo maior tempo possível.

Esse desejo fortalece a posição do clube nas negociações, já que Courtois não parece disposto a deixar o time merengue em busca de propostas financeiras maiores, apesar da chegada de ofertas de clubes que pertencem a mercados mais capazes de oferecer salários elevados.

A opção de Courtois de continuar no Real Madrid reflete, por sua vez, a natureza da relação que une as duas partes, depois de o goleiro belga ter se tornado um dos elementos mais importantes do time ao longo dos últimos anos.

A tranquilidade em relação a Courtois não se restringe à diretoria do Real Madrid, já que o goleiro também desfruta da confiança de José Mourinho, que expressou publicamente seu apoio e sua dependência dele.

O técnico português entende que ter um goleiro com as características de Courtois representa um grande ponto forte para o Real Madrid, especialmente nos grandes jogos, que exigem um goleiro capaz de lidar com a pressão e fazer a diferença quando o time é colocado à prova.

A torcida do Real Madrid, por sua vez, também sente tranquilidade por ter um goleiro de nível mundial entre os que estão no gol, especialmente porque Courtois esteve entre os indicados ao prêmio de melhor goleiro na temporada passada, ao lado de nomes de destaque como Unai Simón, Raya, Joan García, Bono, Kobel, Dibu Martínez, Mendy, Safonov e Fuzinha.

Kobel: um nome sob observação

Entre os nomes que despertaram o interesse do Real Madrid, destaca-se o suíço Gregor Kobel, goleiro do Borussia Dortmund, depois de o jogador ter sido oferecido ao clube merengue.

Os observadores do Real Madrid acompanham o goleiro suíço de perto, mas o interesse do clube nele não ultrapassou, até agora, os limites do acompanhamento e da avaliação, especialmente porque o Dortmund é considerado um dos clubes amigos do Real Madrid, e no momento não há indicações claras de uma movimentação oficial para contratá-lo.

Ainda assim, a presença de Kobel entre os melhores goleiros do mundo reforça o que se comenta na Alemanha sobre a possibilidade de sua transferência, no futuro, para um grande clube, especialmente com a contínua valorização de sua cotação e o crescente reconhecimento de seu nível.

Mas, no momento, o Real Madrid não parece encarar Kobel como um substituto direto de Courtois, e sim continua monitorando-o dentro de uma lista mais ampla de goleiros que podem despertar o interesse do clube no futuro.