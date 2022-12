Real Madrid x Chelsea: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League feminina

Pelo Grupo A, Real Madrid recebe pela primeira vez o Chelsea na Espanha; veja como acompanhar ao vivo na internet

Pela quarta rodada da fase de grupos da UEFA Champions League feminina, Real Madrid e Chelsea duelam nesta quinta-feira (08), às 17h de Brasília, no Estadio Alfredo Di Stefano. O confronto carrega significados diferentes para as equipes, com as inglesas tranquilas na liderança, e as espanholas pressionadas fora da zona de classificação. A partida terá transmissão ao vivo, em português (do Brasil), no canal de YouTube do DAZN Brasil, com narração de Gustavo Ribeirão.

Com quatro pontos, o Real Madrid está em terceiro do Grupo A. Após serem superadas pelo Chelsea na rodada anterior, as Madrilenhas buscam reagir e voltar a pontuar para manterem vivas as chances de classificação. Em caso de derrota, a situação passa a ficar dramática, levando a praticamente uma obrigação de vitória contra o PSG, na França, na quinta rodada.

Apresentando queda de desempenho nos últimos meses, o conjunto dirigido por Alberto Toril tem oscilado bastante, sem convencer dentro das quatro linhas. Nas primeiras partidas contra PSG e Chelsea, vimos um Real que competiu bem, dificultando a construção e progressão dos adversários, mas que pouco desafiou a meta oponente. Com o elenco completo, Toril terá opções para tornar o time mais dinâmico e perigoso na fase ofensiva.

Do outro lado, com nove pontos, o Chelsea lidera de forma isolada o Grupo A e necessita de uma vitória para garantir classificação antecipada para próxima fase. Em caso de tropeço do PSG contra o Vllaznia, um empate já será suficiente.

Após participação decepcionante na temporada passada, sendo eliminadas na fase de grupos, as inglesas manifestam ter aprendido a lição. Na presente edição, as Blues,

ainda que não tenham performado de forma brilhante contra PSG e Real Madrid, pouco sofreram, mostrando grande maturidade e paciência nos confrontos.

Embaladas, as comandadas por Emma Hayes vêm de onze vitórias nos últimos onze jogos, contando Campeonato Inglês e Champions League.

Vale ficar de olho

Os nomes de Guro Reiten e Naomie Feller podem não ser, respectivamente, os primeiros que passam pela nossa cabeça quando o assunto é Chelsea e Real Madrid, mas ambas vivem excelente momento.

Ponta/meia esquerda do time londrino, Reiten tem feito mais uma temporada consistente, se destacando pelas participações em gols. Somando WSL e UWCL, já são quinze envolvimentos – dois gols e treze assistências – em doze jogos.

Já Feller, que retornou de lesão recentemente, trouxe mais vida ao ataque Merengue. Ora na ponta, ora como centroavante, a francesa soma três gols e uma assistência nos dois últimos jogos pela Liga F, tornando-se esperança da torcida na Champions League.

Pontos e duelos que poderão ser chave na partida:

Pontas do Chelsea x laterais do Real: as Blues deverão ter Guro Reiten (esquerda) e Lauren James (direita) em campo. Ambas são técnicas, ditam ritmo, possuem bom drible e chegam bem na linha de fundo. A norueguesa tem o passe e a visão de jogo como melhor arma, já a inglesa tem a explosão física e a finalização. As laterais Merengues precisarão de atenção e ajuda na cobertura para controlar as investidas..

Jogo aéreo (bola rolando ou parada) defensivo do Real Madrid: a derrota para o Chelsea na rodada anterior foi construída com gol vindo de um escanteio, fruto da desatenção da defesa. É fundamento no qual as espanholas têm encontrado dificuldades, com problemas de posicionamento. Atenção será vital, já que as inglesas são muito fortes na bola parada, com boas batedoras, especialmente Guro Reiten e Erin Cuthbert, e ótimas finalizadoras, como Millie Bright, Sam Kerr, Magdalena Eriksson e Kadeisha Buchanan.

Pressão na portadora da bola e atenção no controle de profundidade, que vale para ambos os times: pelo lado do Real Madrid, a linha de defesa terá como desafio neutralizar Sam Kerr, que ataca muito bem os buracos nas costas da zaga; além de tirar o espaço das excelentes municiadoras das Blues, como Magdalena Eriksson, Millie Bright, Erin Cuthbert e Guro Reiten. Já pelo lado do Chelsea, que às vezes varia entre linha de 3 (defensoras) e 4 atrás, vale o cuidado com seu posicionamento mais “alto” no campo, isto é, quando a linha de zaga fica em zonas mais próximas do centro do campo, o que pode gerar espaços nas costas, bem como entre zagueiras e laterais/alas. As Madrilenhas têm boas armas para punir as inglesas em transição, como Athenea del Castillo, Caroline Weir, Naomi Feller e Olga Carmona.

Prováveis escalações

Escalação do provável Real Madrid feminino: Misa Rodríguez; Kenti Robles (Lucía Rodríguez), Kathellen, Rocío Gálvez (Ivana Andrés), Olga Carmona; Teresa Abelleira, Claudia Zornoza (Freja Olofsson), Caroline Weir; Athenea del Castillo, Esther González e Naomie Feller. Treinador: Alberto Toril.

Escalação do provável Chelsea feminino: Ann-Katrin Berger; Kadeisha Buchanan, Millie Bright, Magdalena Eriksson; Niamh Charles (Ève Perisset), Erin Cuthbert, Sophie Ingle, Guro Reiten; Lauren James, Sam Kerr e Fran Kirby (Jessie Fleming). Treinadora: Emma Hayes.

Desfalques

Real Madrid

Marta Corredera (licença maternidade).

Chelsea

Pernille Harder (lesão na coxa – fora por tempo indeterminado), Maren Mjelde (dúvida – retornando de lesão), Melanie Leupolz (voltou a treinar recentemente após licença maternidade).

Quando é?