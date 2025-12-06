Real Madrid x Celta de Vigo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

O Real Madrid recebe o Celta de Vigo neste domingo (7), às 17h de Brasília, no Estádio Santiago Bernabéu, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26.

Os Merengues retomaram o caminho das vitórias no meio da semana ao golearem o Athletic Bilbao na sempre desafiadora visita a San Mamés. Agora, buscam emendar outro triunfo para não deixar o Barcelona desgarrar na disputa pela liderança de LaLiga.

Por outro lado, o Celta ocupa a 12ª posição e navega pelo meio da tabela. A equipe Celeste tentará surpreender o adversário na capital para se afastar da zona de rebaixamento e, quem sabe, iniciar uma escalada rumo às vagas de competições europeias.

Com o fim do primeiro turno de LaLiga se aproximando, cada partida ganha ainda mais peso, e este confronto promete fortes emoções pela importância dos pontos para ambos os lados.

Aqui na GOAL, reunimos todas as informações sobre como assistir à partida, além do horário de início.

Onde assistir Real Madrid x Celta de Vigo ao vivo

A partida entre Real Madrid e Celta de Vigo terá transmissão exclusiva do Disney+ Premium, no streaming.

Últimas notícias e prováveis escalações

Notícias do Real Madrid

Com 16 gols, Kylian Mbappé lidera a tabela de artilharia de LaLiga após o doblete que marcou no meio da semana contra o Athletic Bilbao. Agora, nesta partida, ele tentará ampliar sua contagem e se aproximar do recorde de Cristiano Ronaldo, que anotou 59 gols em um ano corrido pelo Real Madrid. O francês está a apenas cinco gols de igualar essa marca, restando quatro jogos em 2025 para alcançá-la.

Além disso, a lateral direita segue sendo um problema para Xabi Alonso. Dani Carvajal continua fora, e Trent Alexander-Arnold precisou deixar o campo em San Mamés devido a uma lesão. Tudo indica que, mais uma vez, o treinador do Real Madrid terá de improvisar na posição, recorrendo a Federico Valverde ou Raúl Asencio, mesmo que nenhum dos dois atue naturalmente por ali.

Notícias do Celta de Vigo

O Celta de Vigo tem feito uma campanha irregular em LaLiga, somando três vitórias, sete empates e quatro derrotas — números que mantêm a equipe presa ao meio da tabela. Sob o comando de Claudio Giráldez, o time precisa encontrar consistência se quiser sonhar com uma vaga nas competições europeias ao fim da temporada.

Além disso, o Celta chega para este confronto carregando cinco derrotas consecutivas contra o Real Madrid, uma sequência negativa que tentará quebrar desta vez. Para isso, a equipe buscará surpreender, mesmo chegando como clara azarã diante de um adversário tecnicamente superior.

Como chegam ao jogo

Histórico de Confrontos Diretos

Classificação

