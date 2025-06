Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18), no Hard Rock Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Real Madrid e Al Hilal se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, pela primeira rodada do grupo H do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O DAZN transmite esse e os demais jogos do torneio de graça ( clique aqui para assistir ). Ou veja a programação completa aqui .

Notícias e prováveis escalações

Um dos grandes favoritos ao título da Copa do Mundo de Clubes, o Real Madrid é o maior campeão de Mundiais: são três títulos da Copa Intercontinental (1960, 1998 e 2002), cinco conquistas no Mundial de Clubes (2014, 2016, 2017, 2018 e 2022) e um troféu na nova Copa Intercontinental da FIFA, vencida em 2024.

A partida também marcará a estreia de Xabi Alonso como técnico do clube merengue, substituindo Carlo Ancelotti, que deixou o cargo para comandar a Seleção Brasileira. Na próxima rodada, o Real Madrid enfrentará o Pachuca, do México, no dia 22 de junho, e encerra a fase de grupos diante do RB Salzburg, da Áustria, no dia 26.

"Temos que acelerar tudo porque temos muito pouco tempo para nos conhecermos e treinarmos. Vamos começar a montar um time e temos três treinos antes da partida. Viemos com muita vontade, com a esperança de fazer um bom torneio e conseguir chegar até o final", afirmou o técnico Xabi Alonso.

Do outro lado, o Al Hilal inicia sua campanha com Simone Inzaghi no comando técnico. O treinador italiano chega para substituir Jorge Jesus, que deixou o clube após uma temporada sem conquistas. A equipe saudita garantiu vaga no Mundial ao conquistar a Liga dos Campeões da Ásia em 2021.

Real Madrid: Courtois; Dani Carvajal, Rüdiger, Éder Militão, García; Tchouaméni, Fede Valverde, Jude Bellingham; Rodrygo, Mbappé e Vinicius Junior.

Al Hilal: Bono; Khalifa Al Dawsari, Al Tambakti, Koulibaly e Lodi; Ruben Neves e Nasser Aldawsari; Kanno, Milinković-Savić e Salem Al Dawsari; Mitrovic.

Desfalques

Real Madrid

Endrick e Ferland Mendy seguem no departamento médico.

Al Hilal

Sem desfalques confirmados.

Que horas começa Real Madrid x Al Hilal

Mundial de Clubes - Grupo H Hard Rock Stadium

Retrospecto Recente

Histórico de Confrontos Diretos

Em apenas um jogo disputado entre as equipes, o Real Madrid venceu o Al Hilal por 5 a 3 na final do Mundial de Clubes de 2022.

RMA Um HIL 1 0 Empate 0 Real Madrid 5 - 3 Al Hilal 5 Gols feitos 3 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 1/1

