Neymar quer mais sair do PSG do que voltar para o Barcelona, que faz o 'serviço sujo'

Os catalães se desgastam com o PSG, enquanto o brasileiro não toma nenhuma atitude e o Real Madrid só observa

O pediu quatro coisas para Neymar desde quando o brasileiro se mostrou interessado em voltar ao clube, mas até agora o jogador não fez nada. Acontece que Neymar quer mais sair do do que jogar de novo ao lado de Lionel Messi. Por isso, até agora o craque não fez nada do que o Barça pediu, mesmo com os catalães buscando todas as alternativas possíveis.

Por enquanto, o Barcelona se desfez de um grande craque: Philippe Coutinho, que foi emprestado ao Bayern. E não recebeu nenhuma garantia de Neymar, que tem alternativas e pode escolher não jogar no Barça. Há mais de um mês negando tornar público o que fala no privado, Neymar está no mercado, mas quem agiu de forma equivocada até aqui foi o Barcelona.

Os catalães não só economizaram o salário e liberaram a vaga de Coutinho, como já haviam formalizado sua primeira proposta, negada pelo PSG, que só quer dinheiro, muito dinheiro. Mas nada aconteceu até agora, faltando 11 dias para o fim da janela de transferências. O clube de Paris, enquanto isso, também cogita a permanência de Neymar para discutir seu futuro somente no mercado do inverno europeu, em janeiro. Pode ser uma estratégia do PSG para que os interessados no jogador abram os cofres, mas quanto mais fazem isso, menos são os clubes que podem bancar tal quantia.

O problema é que nem o Barcelona nem o têm tanto dinheiro agora. Mas mesmo assim os catalães tentam Neymar a qualquer custo, embora haviam dito que apenas negociariam com o craque se ele tomasse algumas atitudes, o que não ocorreu. O Barça chegou até a ouvir que o PSG prefere vender seu camisa 10 para qualquer outro clube do que liberá-lo para o Barcelona. O contexto fez que Neymar se tornasse um grande problema para o time do Camp Nou.

Ou seja, contratar o brasileiro é um problema tão grande quanto vê-lo vestir a camisa do Real Madrid. Uma parte da torcida do Barça não quer que Neymar volte, já que fãs ficaram chateados com a sua saída em 2017. Por outro lado, ver o maior objetivo da janela de transferências acabar no Santiago Bernabéu não seria nada bom para um time que já está muito desgastado. O PSG não nega que está procurando um comprador para Neymar, mas quer negociar com outro clube antes que só sobre o Barcelona. Resta saber se será o Real Madrid ou algum outro time que aproveitará esse caminho aberto pelos catalães.