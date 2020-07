Real Madrid: 500 gols para coroar o Zidane treinador

Com o treinador francês, o time merengue já anotou 498 gols em 205 partidas; Cristiano Ronaldo é o artilheiro da "Era Zidane"

O gol de pênalti de Sérgio Ramos na partida contra o Getafe foi o 498º do sob o comando de Zinedine Zidane. O treinador francês está perto de conquistar sua primeira LaLiga como treinador e os 500 gols do clube merengue pode vir já no domingo, quando o Real enfrenta o .

Como noticiou o jornal AS, o francês já comandou o time em 205 partidas e a média de gols do Real Madrid neste período é muito boa: são 2,43 gols por partida sob o comando de Zidane. Em somente 73 encontros o Real Madrid de Zidane deixou o campo sem balançar as redes adversárias.

O maior artilheiro da "Era Zidane" é o ídolo merengue Cristiano Ronaldo. Mesmo depois de deixar o Santiago Bernabéu há duas temporadas, ele segue como quem mais marcou gols pelo Real Madrid sob o comando do francês: foram 112 gols do português em 114 jogos.

Na sequência da lista dos artilheiros de Zidane, aparecem Karim Benzema, com 73 gols, Gareth Bale, com 44 gols, e Isco e Sergio Ramos, que colocaram 23 bolas nas redes. O zagueiro e capitão do Real é o defensor mais goleador da história do Campeonato Espanhol.

O time lidera LaLiga com quatro pontos de vantagem para o vice-líder . Faltam cinco rodadas para o fim do Campeonato Espanhol, o Real Madrid tem duas rodadas de vantagem na liderança. Caso a conquista se confirme, será o segundo título de liga de Zidane como treinador - ele era o treinador na conquista de 2016/17.

Além de LaLiga, o Real Madrid pode vencer também a Liga dos Campeões, que será disputada em agosto, em Lisboa. O time precisa rever a vantagem de 2 a 1 do Manchester City para avançar às quartas de final da competição.