Real Betis x Barcelona: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

O Real Betis recebe o Barcelona neste sábado (6), às 14h30 (horário de Brasília), pela 15ª rodada de La Liga 2025/26. A bola rola no gramado do Etihad Stadium, em Manchester.

A equipe da casa teve um bom início de temporada e, no momento, está na quinta posição, com 24 pontos. Eles esperam poder surpreender o atual campeão da Espanha para se aproximar do top 4, a zona da Liga dos Campeões.

Por sua vez, os Blaugrana conquistaram uma vitória por 3 a 1 na última quarta-feira, no Camp Nou, em uma partida adiantada contra o Atlético de Madrid. Agora, eles estão focados em voltar a somar os três pontos para se manter, por mais uma jornada, como líderes da competição.

A poucas rodadas de terminar o primeiro turno da temporada na Espanha, a luta pelo topo da tabela está cada vez mais acirrada e o encerramento do ano promete entregar muitas emoções.

Abaixo, a GOAL traz toda a informação sobre onde assistir à transmissão desta partida da LaLiga, as prováveis escalações e desfalques, e muito mais.

Notícias das equipes e escalações

Notícias do Real Betis

O Betis ainda está se adaptando à sua nova casa temporária: o Estádio de La Cartuja. Os Verdiblancos se mudaram para este local devido à modernização do Estádio Benito Villamarín, que está em obras desde o último verão europeu.

Estima-se que a remodelação do Benito Villamarín custará cerca de 160 milhões de euros e os trabalhos para aumentar a capacidade do estádio e modernizá-lo podem levar até dois anos.

A equipe do técnico Manuel Pellegrini chega a este compromisso com baixas significativas, como Isco, Giovani Lo Celso e Héctor Bellerin, o que torna a tarefa do comandante chileno para montar seu onze inicial mais complicada em um ponto crucial da temporada, à medida que se aproxima o final da primeira metade.

Notícias do Barcelona

Os Blaugranas já se apoderaram da liderança de La Liga após os deslizes do Real Madrid; no entanto, Hansi Flick precisará utilizar seu banco para este compromisso devido às lesões de Dani Olmo e Pedri no meio da semana, além de Ronald Araújo estar indisponível para atuar por questões pessoais.

As ausências desses três jogadores somam-se às de Gavi, Marc-André Ter Stegen e Fermín López, o que representa um grande problema para o Barça, que enfrenta um calendário bastante apertado pela frente, com compromissos também da Champions League e da Supercopa da Espanha.