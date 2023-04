Real Ariquemes x Internacional ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam neste sábado (15), pela sétima rodada da competição; veja como como acompanhar na internet

O Internacional visita o Real Ariquemes na tarde deste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Valerião, em Porto Velho, em duelo válido pela sétima rodada do Brasileirão feminino. A partida não terá transmissão em TV aberta ou fechada. Dessa forma, os torcedores poderão acompanhar ao vivo do YouTube do Real Ariquemes, no canal Real TV.

O Internacional está na 5ª colocação do Brasileirão, com 13 pontos conquistados. Até aqui, as Gurias Coloradas somam quatro vitórias, um empate e uma derrota.

Enquanto o Real Ariquemes busca a primeira vitória depois de seis derrotas consecutivas. O time de Rondônia ocupa a penúltima posição, com nenhum ponto somado.

Clique aqui e veja quem são os maiores vencedores do Campeonato Brasileiro feminino.

Prováveis escalações

Real Ariquemes feminino: Letícia Rodrigues; Gabi Lira, Amanda, Jack, Laura Marin, Thaisa, Vick Moura, Graciela Martínez, Nayra Pimentinha, Geisi e Naiana. Técnico: Paulo Eduardo.

Internacional feminino: Gabi Barbieri; Tamara, Bruna Benites, Haas e Eskerdinha; Capelinha, Pati, Fany Gauto e Sandoval; Belén Aquino e Priscila. Técnico: Maurício Salgado.

Desfalques

Real Ariquemes

Sem desfalques confirmados.

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Quando é?