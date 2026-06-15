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Reação imediata... Tunísia demite Sabri Lamouchi

Suécia x Tunísia
Suécia
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S. Lamouchi
Suécia
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México
França

Após o escândalo contra a Suécia

Segundo reportagens da imprensa tunisiana, a Federação Tunisina de Futebol decidiu demitir o técnico Sabri Lamouchi após a goleada de 1 a 5 sofrida contra a Suécia na primeira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, em uma decisão tomada apenas cinco meses após sua nomeação, em janeiro deste ano.

De acordo com o que foi confirmado pela rádio “Jawhara FM” e por outros meios de comunicação tunisianos, “a Federação Tunisiana de Futebol se reuniu e decidiu o destino de Lmouchi com a demissão”, indicando que “seu sucessor já é conhecido e é o técnico Munzir Al-Kabir”, Enquanto isso, a rádio “Mosaïque FM” informou que “Wahbi Khazri poderá assumir o cargo de técnico interino”, em meio a um clima extremamente tenso entre os jogadores das Águias de Cartago e críticas contundentes da imprensa tunisiana.

Declarações de Lamouchi

Moushi, ex-jogador da seleção francesa (12 partidas internacionais), disse após a partida: “A qualidade individual foi o fator decisivo. Cometemos erros individuais que os suecos aproveitaram. Na Copa do Mundo, nada é perdoado. Precisamos de uma melhor sintonia entre as três linhas, e foi isso que nos faltou hoje”, acrescentando que “a Suécia foi superior”, apesar de termos reduzido a diferença para 2 a 1 antes do fim do primeiro tempo.

Lemouche, de 54 anos e natural de Lyon, é o primeiro técnico demitido da Copa do Mundo de 2026 após apenas uma partida, embora tivesse contrato até 2028, Enquanto isso, a Tunísia enfrenta um grande desafio em sua próxima partida contra o Japão no estádio de Monterrey, na tentativa de salvar suas chances no torneio após o início desastroso que a imprensa tunisiana descreveu como “catástrofe nacional”.

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