Reação imediata do rei Mohammed VI após a classificação do Marrocos

O monarca marroquino, o rei Mohammed VI, reagiu rapidamente à classificação da seleção dos Leões do Atlas para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

O Marrocos conseguiu garantir sua vaga nas quartas de final da Copa do Mundo após vencer o Canadá por 3 a 0, com dois gols de Ezzedine Ounahi e um de Sofiane Rahimi.

A conta do jornal “Hesport” no site X informou que o rei Mohammed VI parabenizou os Leões do Atlas, após a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo, em uma ligação telefônica com o técnico Mohammed Wahbi e o capitão da equipe, Achraf Hakimi.

A seleção marroquina iniciou sua trajetória na Copa do Mundo de 2026 com um empate em 1 a 1 contra o Brasil, antes de vencer a Escócia e o Haiti por 1 a 0 e 4 a 2, respectivamente.

O Marrocos terminou em segundo lugar no Grupo 3, com 7 pontos, garantindo assim um confronto contra a Holanda nas oitavas de final.

A seleção marroquina conseguiu superar a barreira da seleção holandesa nos pênaltis por 3 a 2, após o término do tempo regulamentar e da prorrogação com o placar empatado em 1 a 1.