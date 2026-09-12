Reação de Arbeloa: Liverpool cai na armadilha do Fulham

O Liverpool empatou, em casa e diante de sua torcida, no estádio de Anfield, contra o Fulham, sem gols, na tarde de sábado, pela quarta rodada da temporada da Premier League inglesa.

Os jogadores do Liverpool e do Fulham não conseguiram balançar as redes ao longo dos 90 minutos, e a partida terminou no ritmo do empate sem gols.

O Liverpool chegou a 6 pontos na sexta colocação, enquanto o Fulham iniciou seu processo de recuperação com o técnico Álvaro Arbeloa, conquistando seu primeiro ponto e ficando na 17ª posição, depois de ter perdido as três primeiras rodadas.

A rede Liverpool Echo destacou os principais lances do confronto, quando Alexander Isak, estrela do Liverpool, esteve perto de abrir o placar, após passe de Barcola, mas mandou a bola para fora do gol.

O Liverpool tentou dominar bastante a posse de bola nos primeiros minutos, na tentativa de impor seu controle sobre a partida.

O Fulham quase surpreendeu o Liverpool, após uma falha defensiva, quando Ryan Gravenberch perdeu a bola dentro da área, mas Jakic tirou a bola de cima da linha do gol.

Aos 22 minutos, o travessão impediu o Liverpool de abrir o placar, depois de Muñoz subir bem no primeiro poste para completar o escanteio cobrado por Szoboszlai, mas seu cabeceio bateu no travessão.

Barcola tentou marcar o gol da vantagem para o Liverpool antes do fim do primeiro tempo, ao chutar a bola no ar, após cruzamento de Szoboszlai, mas Castagne, jogador do Fulham, afastou a bola com sucesso.

O Liverpool teve uma cobrança de falta em posição privilegiada, e Szoboszlai bateu com força, mas o goleiro Leno fez a defesa.

A defesa do Fulham resistiu aos ataques do Liverpool, e os visitantes conseguiram sair com o ponto do empate.

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