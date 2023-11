RB Salzburg x Inter de Milão: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Champions League

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (8), na Áustria; veja como acompanhar na TV e na internet

RB Salzburg e Inter de Milão se enfrentam na tarde desta quarta-feira (8), a partir das 17h (de Brasília), na Áustria, pela quarta rodada da fase de grupos Champions League 2023/24. A partida terá transmissão da HBO Max no streaming (veja a programação completa aqui).

Classificado para as quartas de final da Copa da Áustria, o RB Salzburg volta as atenções para a disputa da Liga dos Campeões. Na terceira posição do Grupo D, com três pontos, a equipe venceu o Benfica por 2 a 0 na rodada de estreia, mas foi derrotada pelo Real Sociedad por 2 a 0 e pela Inter de Milão por 2 a 1.

Do outro lado, a Inter de Milão divide a liderança do grupo com o Real Sociedad com sete pontos cada. Nos três primeiros jogos disputados, a Inter empatou com o Real Sociedad por 1 a 1, mas venceu o Benfica por 1 a 0 e o RB Salzburg por 2 a 1.

Prováveis escalações

RB Salzburg: Schalger; Dedic, Solet, Pavlovic e Ulmer; Bidstrup, Gourna-Douath e Gloukh; Sucic, Kjaegaard e Simic. Técnico: Gerhard Struber.

Inter de Milão: Yan Sommer; Pavard, de Vrij e Bastoni; Dumfries, Frattesi, Çalhanoglu, Mkhiraryan e Carlos Augusto (Dimarco); Lautaro Martínez e Marcus Thuram. Técnico: Simone Inzaghi.

Desfalques

RB Salzburg

Bryan Okoh, Justin Omoregie, Lukas Wallner, Fernando, Kamil Piatkowski, Aleksa Terzic, Dijon Kameri e Maurits Kjaergaard estão lesionados.

Inter de Milão

Benjamin Pavard, expulso na Itália, é desfalque, assim como Marko Arnautovic e Juan Cuadrado lesionados.

Quando é?