RB Leipzig x PSG: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Sem Neymar e Mbappé, parisienses precisam vencer na Champions League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em um duelo que promete ser equilibrado, e se enfrentam nesta quarta-feira (4), em Leipzig, a partir das 17h (de Brasília), pela terceira rodada do grupo H da UEFA . A partida será transmitida ao vivo no Facebook do Esporte Interativo. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO RB Leipzig x PSG DATA Quarta-feira, 4 de novembro de 2020 LOCAL RB Arena de Leipzig HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo no Facebook do Esporte Interativo. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O RB Leipzig quer aproveitar o fator casa para somar mais três pontos e seguir com chances de classificação na Champions League. O time conta com o retorno de Haidara, após se recuperar de covid-19, porém o trio formado por Laimer, Klostermann e Mukiele deve seguir fora.

Mais times

Já o PSG chega à com grandes desfalques: Neymar e Mbappé estão lesionados. O time parisiense deve apostar em Moise Kean no comando de ataque, ao lado de Di María e quer o triunfo para seguir firme em busca de uma vaga à próxima fase.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do RB Leipzig: Gulácsi, Jonaté, Upamecano, Halstenberg, Henrichs, Forsberg, Kampl, Angeliño, Nkunku, Olmo e Poulsen.

Provável escalação do PSG: Navas, Florenzi, Pereira, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, Herrera, Gueye, Sarabia, Di María e Kean.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RB LEIPZIG

JOGO CAMPEONATO DATA B. Monchengladbach 1 x 0 RB Leipzig 31 de outubro de 2020 5 x 0 RB Leipzig Champions League 28 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Leipzig x Bundesliga 7 de novembro de 2020 11h30 (de Brasília) x RB Leipzig Bundesliga 21 de novembro de 2020 14h30 (de Brasília)

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 3 PSG 31 de outubro de 2020 Istanbul 0 x 2 PSG Champions League 28 de outubro de 2020

Próximas partidas