RB Bragantino x Sport: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (18), pela 17ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando reencontrar o caminho da vitória, RB e Sport entram em campo neste domingo (18), às 20h30 (de Brasília), em Bragança Paulista, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real.

Veja informações da partida antes da úlima mudança

QUANDO SERÁ?

JOGO RB Bragantino x Sport DATA Domingo, 18 de outubro de 2020 LOCAL Nabizão - Bragança Paulista HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na zona de rebaixamento, com apenas 13 pontos, o RB Bragantino entra em campo pensando apenas na vitória após empatar com o Flamengo no Maracanã.

Por outro lado, o Sport vem de três derrotas consecutivas no Brasileirão e mira apenas na reabilitação.

O técnico Jair Ventura segue sem contar com Sander, além de Maxwell e Alê .

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger, Weverson, Ricardo Ryller, Raul, Claudinho; Leandrinho (Morato), Tubarão, Ytalo.

Provável escalação do Sport: Luan Polli; Patric, Maidana, Adryelson, Luciano Juba; Marcão, Ricardinho, Lucas Mugni, Thiago Neves; Marquinhos, Hernane Brocador.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 RB Bragantino Campeonato Brasileiro 11 de outubro de 2020 1 x 1 RB Bragantino Campeonato Brasileiro 15 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Campeonato Brasileiro 18 de outubro de 2020 16h15 (de Brasília) x Internacional 22 de outubro de 2020 21h30 (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 1 x 2 Campeonato Brasileiro 11 de outubro de 2020 Sport 3 x 5 Internacional Campeonato Brasileiro 15 de outubro de 2020

Próximas partidas