RB Bragantino x São Paulo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão feminino

Partida acontece nesta quinta-feira (19), pela segunda rodada do Paulistão feminino; veja como acompanhar na internet

RB Bragantino e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (18), no Canindé, a partir das 19h (de Brasília), pela segunda rodada do Paulistão feminino. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão Play.

Depois de empatar sem gols com a Ferroviária, pelo Brasileirão feminino, o São Paulo volta as atenções para o Paulistão em busca da segunda vitória consecutiva. Na rodada de estreia, venceu o Taubaté por 3 a 1.

Do outro lado, o RB Bragantino vem de vitória sobre o São José por 2 a 0 e também busca manter o aproveitamento de 100% no torneio estadual.

Prováveis escalações

Possível escalação do São Paulo feminino: Michelle, Natane, Mica, Fernanda, Thais Regina, Monica, Formiga, Isa, Sasha, Maglia e Gislaine.

Possível escalação do RB Bragantino feminino: Karol, Flavia, Guyd, Luana, Layssa, Taba, Raquel, Ariel, Mylena, Hadri e Lelê.

Desfalques da partida

São Paulo:

sem desfalques confirmados.

RB Bragantino:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO RB Bragantino x São Paulo DATA Quinta-feira, 18 de agosto de 2022 LOCAL Estádio do Canindé - Canindé, SP HORÁRIO 19h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

São Paulo

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo 3 x 1 São José Brasileirão feminino 7 de agosto de 2022 15h (de Brasília) Ferroviária 0 x 0 São Paulo Paulista feminino 14 de agosto de 2022 15h (de Brasília)

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Ferroviária Brasileirão feminino 21 de agosto de 2022 20h (de Brasília) São Paulo x Pinda Paulista feminino 25 de agosto de 2022 15h (de Brasília)

RB Bragantino

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 1 x 0 Cruzeiro Brasileirão feminino 7 de agosto de 2022 São José 0 x 2 RB Bragantino Paulistão feminino 10 de agosto de 2022

Próximas partidas