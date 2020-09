RB Bragantino x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (5), pela oitava rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com dois empates consecutivos, o busca reencontrar o caminho da vitória contra o RB na manhã deste domingo (6), às 11h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha as informações da partida em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO É?

JOGO RB Bragantino x Palmeiras DATA Domingo, 6 de setembro de 2020 LOCAL Nabizão - Bragança Paulista HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, a partir das 11h (de Brasília). Na Goal, você acompanha tudo da partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Pressionado com dois empates consecutivos, o Palmeiras visita o RB Bragantino com a obrigação da vitória.

O técnico Vanderlei Luxemburgo poderá contar com o retorno de Gabriel Veron, recuperado de lesão muscular na coxa direita.

No entanto, Felipe Melo e Marcos Rocha seguem fora.

Já o RB Bragantino, após acumular duas derrotas e um empate, demitiu o técnico Felipe Conceição, e contratou Maurício Barbieri.

Com a missão de tirar o time da zona de rebaixamento, Barbieri já estará comandando a equipe contra o Palmeiras.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Léo Realpe e Edimar; Ryller, Matheus Jesus e Claudinho; Leandrinho, Artur e Jan Hurtado.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Matías Viña; Patrick de Paula, Gabriel Menino, Bruno Henrique, Lucas Lima e Zé Rafael; Luiz Adriano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 0 RB Bragantino Campeonato Brasileiro 30 de agosto de 2020 -PR 1 x 1 RB Bragantino Campeonato Brasileiro 2 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x RB Bragantino Campeonato Brasileiro 9 de setembro de 2020 19h15 (de Brasília) x RB Bragantino Campeonato Brasileiro 13 de setembro de 2020 11h (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Palmeiras Campeonato Brasileiro 29 de agosto de 2020 Palmeiras 1 x 1 Campeonato Brasileiro 2 de setembro de 2020

Próximas partidas