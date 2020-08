RB Bragantino x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Coxa entra em campo neste domingo (23), buscando a primeira vitória no Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Na lanterna do Campeonato Brasileiro, o visita o RB neste domingo (23), às 16h (de Brasília), pela quinta rodada do torneio nacional. O duelo terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO SERÁ?

JOGO RB Bragantino x Coritiba DATA Domingo, 23 de agosto de 2020 LOCAL Nabizão - Bragança Paulista HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Coritiba

A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando afastar a crise, o Coritiba entra em campo visando apenas a vitória para somar os primeiros três pontos no Brasileirão.

Com a demissão do técnico Eduardo Barroca, o clube anunciou na sexta-feira (21) a chegada de Jorginho como novo comandante, além de Paulo Pelaipe como o novo diretor de futebol.

"Buscamos o perfil de trabalho de dois profissionais que já passaram pelo clube para seguir o projeto de 2020 e que têm conhecimento das características do Coritiba. Os dois também já se conhecem e terão a responsabilidade de tomar frente do futebol neste momento que precisamos reagir na competição", disse o presidente Samir Namur.

No entanto, Jorginho e sua comissão técnica só vão iniciar os trabalhos a partir da próxima semana. Desta forma, Mozart é quem vai comandar o contra o Bragantino.

Já a equipe de Bragança Paulista aparece na décima posição, com cinco pontos conquistados (dois empates, uma derrota e uma vitória), e visa o segundo triunfo consecutivo na competição.

Provável escalação do RB Bragantino: a atualizar.

Provável escalação do Coritiba: Wilson; Patrick Vieira, Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Matheus Bueno, Matheus Galdezani e Yan Sasse; Neílton (Ruy), Robson e Igor Jesus.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 RB Bragantino Campeonato Brasileiro 16 de agosto de 2020 RB Bragantino 2 x 1 Campeonato Brasileiro 19 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Bragantino Campeonato Brasileiro 29 de agosto de 2020 21h (de Brasília) Atlético-PR x RB Bra Campeonato Brasileiro 2 de setembro de 2020 20h30 (de Brasília)

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 0 x 1 Campeonato Brasileiro 15 de agosto de 2020 3 x 1 Coritiba Campeonato Brasileiro 20 de agosto de 2020

Próximas partidas