Mounique Vilela

RB Bragantino x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista 2026

Equipes se enfrentam neste sábado (21), no Estádio Nabizão; confira a transmissão e outras informações do jogo

RB Bragantino e São Paulo se enfrentam neste sábado (21), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nabizão, em Bragança Paulista, pelas quartas de final do Campeonato Paulista 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT, na TV fechada, além da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do 23º título do Paulistão, o São Paulo garantiu vaga nas quartas de final após encerrar a primeira fase na sexta colocação, com 13 pontos conquistados. Em oito partidas disputadas, o Tricolor acumulou quatro vitórias, um empate e três derrotas e chega para o mata-mata embalado por quatro vitórias consecutivas.

Do outro lado, o RB Bragantino sonha com o segundo título do Paulistão. A equipe de Bragança Paulista fechou a primeira fase na terceira posição, somando 16 pontos, mesma pontuação de Novorizontino e Palmeiras. Invicto na competição, o Massa Bruta registra quatro vitórias e quatro empates, consolidando uma campanha consistente até o momento.

RB Bragantino: Tiago Volpi; Agustín Sant'Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel, Gustavinho, Yuri Leles (Nacho Sosa), Lucas Barbosa, Henry Mosquera, Isidro Pitta.

São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco (Sabino), Arboleda, Enzo Díaz; Bobadilla, Danielzinho, Marcos Antônio; Lucas, Luciano, Calleri.

Bragantino
São Paulo
Desfalques

RB Bragantino

Guzmán Rodríguez, Vanderlan, Rodriguinho, Matheus Fernandes, Alix Vinicius e Eduardo Sasha estão machucados.

São Paulo

André Silva, Paulinho e Ryan Francisco seguem fora.

Quando é?

  • Data: sábado, 21 de fevereiro de 2026
  • Horário: 20h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Nabizão - Bragança Paulista, SP 

Retrospecto recente

-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/4
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

Em 58 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 27 vitórias, contra 15 do RB Bragantino, além de 16 empates. No último encontro válido pelo returno do Brasileirão de 2025, o Massa Bruta venceu por 1 a 0.

Outros

2

Vitórias

2

Empates

1

5

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

