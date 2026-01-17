RB Bragantino x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das oitavas de final da Copinha 2026

RB Bragantino e São Paulo se enfrentam neste sábado (17), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal CazéTV no YouTube (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior e em busca do hexacampeonato, o São Paulo FC garantiu vaga nas oitavas de final da Copinha após uma campanha sólida. No mata-mata, o Tricolor eliminou o Canaã com goleada por 5 a 1, na terceira fase, e superou a Portuguesa por 2 a 0, na segunda fase.

Antes disso, o São Paulo encerrou a fase de grupos com 100% de aproveitamento, vencendo Maruinense e Independente-AP, ambos por 2 a 0, além de aplicar uma goleada de 6 a 1 sobre o Real Soccer.

Do outro lado, o RB Bragantino também chega às oitavas com 100% de aproveitamento após encerrar a primeira fase na liderança do Grupo 17. No mata-mata, o Massa Bruta eliminou o Comercial Tietê por 3 a 0, na segunda fase, e goleou o Operário-PR por 5 a 1, na terceira fase.

São Paulo: João Pedro, Lucyan, Isac Silva, Felipe Oliveira, Luis Osorio, Matheus Ferreira, Djhordney, Renan, Gustavo Santana, Matheus Menezes, Tetê.

RB Bragantino: Rafael Monteiro, Ryan Augusto, Edgar González, Weimar Vivas, Gustavo Henrique, Gabriel Lopes, Chrystian, Luis Gustavo, Rafael Lima, Yuri Leles, Jhuan Nunes.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

RB Bragantino

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 17 de janeiro de 2026

sábado, 17 de janeiro de 2026 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Estádio Walter Ribeiro - Sorocaba, SP

