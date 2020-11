RB Bragantino x Santos: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (8), pela 20ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Deixando de lado a eliminação precoce na Copa do Brasil, o Santos visita o RB neste domingo (8), às 18h15 (de Brasília), no Nabizão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO RB Bragantino x DATA Domingo, 8 de novembro de 2020 LOCAL Nabizão - Bragança Paulista HORÁRIO 18h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

t Foto: Divulgação Santos

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real

Após ser eliminado pelo Ceará na Copa do , o Santos se concentra no Brasileirão.

Para o duelo, o técnico Cuca terá o retorno de Lucas Veríssimo, enquanto Marinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

Se o entra em campo buscando entrar na zona de classificação para a próxima , o RB Bragantino só pensa na vitória para se afastar da zona de rebaixamento.

De volta ao trabalho 💪🏽⚽️, porque domingo tem jogo importante pelo @Brasileirao. Vamos em frente!



📸 Ari Ferreira pic.twitter.com/no0Eu8ZM0X — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) November 6, 2020

Provável escalação do Santos: João Paulo; Madson, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe (Laércio) e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Jobson e Jean Mota; Marinho, Kaio Jorge e Soteldo.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Ryller, Evangelista e Claudinho; Cuello, Artur e Ytalo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 3 x 1 Campeonato Brasileiro 1 de novembro de 2020 Ceará 1 x 0 Santos 4 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Campeonato Brasileiro 14 de novembro de 2020 16h30 (de Brasília) -PR x Santos Campeonato Brasileiro 21 de novembro de 2020 19h (de Brasília)

RB BRAGANTINO

VJOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 RB Bragantino Campeonato Brasileiro 2 de novembro de 2020 1 x 0 RB Bragantino Copa do Brasil 5 de novembro de 2020

Próximas partidas