RB Bragantino x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (18), no Estádio Cícero de Souza Marques; confira a transmissão e outras informações do jogo

RB Bragantino e Palmeiras se enfrentam neste domingo (18), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (confira a programação completa).

Embalado por cinco vitórias consecutivas na temporada, o Palmeiras está na briga pela liderança do Brasileirão. Com 19 pontos e aproveitamento de 79%, o Verdão registra vitórias sobre o Sport e Fortaleza por 2 a 1, Corinthians por 2 a 0, Internacional, São Paulo e Vasco por 1 a 0, empate sem gol com o Botafogo e derrota para o Bahia por 1 a 0.

Por sua vez, o RB Bragantino também está na briga pelas primeiras posições do Brasileirão. Com 17 pontos, o Massa Brita soma cinco vitórias, dois empates e uma derrota. Aproveitamento de 70%. Para o confronto em casa, Andres Hurtado, poupado no empate com o Grêmio por 1 a 1, será relacionado.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton; Hurtado, P. Henrique, Rodríguez e Juninho Capixaba; Ramires, Gabriel, Luan Barbosa, Jhon e Vinicinho; Eduardo Sasha.

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Richard Ríos, Aníbal Moreno, Estêvão, Felipe Anderson e Facundo Torres; Flaco López.

Desfalques

RB Bragantino

Guilherme, Lucão, Fernando e Henry Mosquera estão lesionados.

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Quando é?