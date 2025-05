RB Bragantino x Mirassol: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (5), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques; confira a transmissão e outras informações do jogo

RB Bragantino e Mirassol se enfrentam nesta segunda-feira (5), às 19h (de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmitida ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Após a derrota por 1 a 0 para o Criciúma no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o RB Bragantino volta suas atenções para o Brasileirão. Na briga pelas primeiras posições da tabela, o Massa Bruta soma 13 pontos. A equipe paulista empatou com o Ceará por 2 a 2 e, na sequência, foi superada pelo Fluminense por 2 a 1. Porém, reagiu com uma sequência positiva de resultados, vencendo Botafogo, Sport e Cruzeiro por 1 a 0, além de superar o Santos por 2 a 1.

Do outro lado, o Mirassol busca se afastar da zona de rebaixamento. Com sete pontos conquistados até o momento, o time sofreu derrota para o Cruzeiro por 2 a 1, mas mostrou força ao golear o Grêmio por 4 a 1. Também empatou com Fortaleza e Bahia por 1 a 1, além de Juventude e Atlético-MG por 2 a 2.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton, Andrés Hurtado, Guzmán Rodríguez, Pedro Henrique, Juninho Capixaba, Gabriel, Jhon Jhon, Eric Ramires, Lucas Barbosa, Eduardo Sasha, Vinicinho.

Mirassol: Alex Muralha, Lucas Ramon, Jemmes, João Victor, Reinaldo, Danielzinho, José Aldo, Yago Felipe, Negueba, Cristian Renato, Edson Carioca.

Desfalques

RB Bragantino

Lucão, Henry Mosquera e Fernando estão machucados.

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Quando é?