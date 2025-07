RB Bragantino x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (23), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques; confira a transmissão e outras informações do jogo

RB Bragantino e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota por 1 a 0 para o Vitória na última rodada, o RB Bragantino volta a campo em busca de recuperação. No momento, o Massa Bruta ocupa a terceira posição, com 27 pontos, seis a menos que o líder Cruzeiro.

Do outro lado, o Flamengo, segundo colocado com 30 pontos e um jogo a menos, vem de vitória no clássico contra o Fluminense por 1 a 0. O gol foi marcado por Pedro, que voltou a ser relacionado após duas partidas fora e balançou as redes.

"Sem dúvida, será um jogo muito difícil, até porque sei que pouparam jogos para quarta-feira. Mas temos que ganhar porque a caminhada é longa e precisamos dos pontos", afirmou o técnico Filipe Luís.

RB Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Guilherme; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Mosquera e Eduardo Sasha (Pitta).

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña; Allan, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Cebolinha e Bruno Henrique (Pedro).

Desfalques

RB Bragantino

Matheus Fernandes, Fabrício, Juninho Capixaba e Fernando seguem fora.

Flamengo

Danilo, Ayrton Lucas, Erick Pulgar, Alex Sandro e Michael estão lesionados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 23 de julho de 2025

quarta-feira, 23 de julho de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques - Bragança Paulista, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Há um grande equilibrio no retrospecto histórico. Em 21 jogos disputados, foram sete vitórias para cada lado, além de sete empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2024, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1.

Classificação

