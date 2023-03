RB Bragantino x Cruzeiro ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do amistoso

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (29), no Nabizão; veja como acompanhar na internet

O RB Bragantino recebe o Cruzeiro na noite desta quarta-feira (29), a partir das 19h (de Brasília), no Nabizão, em jogo amistoso. A partida terá transmissão ao vivo dos canais Massa Bruta TV, Cruzeiro Esporte Clube e Camisa 21, no Youtube.

Nos canais Massa Bruta TV e Camisa 21, a narração será de Chico Pedrotti, apresentador do Desimpedidos, com comentários de Bira Neto, apresentador do Camisa 21 e integrante do Desimpedidos, e reportagem de Day Natale.

Em casa, o RB Bragantino conta com o apoio de sua torcida para buscar a vitória. A partida serve de preparação para a disputa da Copa Sul-Americana e do Brasileirão. O Massa Bruta estreia na competição continental em 5 de abril e faz a primeira partida do nacional em 16 de abril. O amistoso é o primeiro jogo após a eliminação na semifinal do Campeonato Paulista, no último dia 20.

Já o Cruzeiro está em início de trabalho. Saiu Paulo Pezzolano, entrou o português Pepa, que fará a estreia em Bragança Paulista. O duelo é considerado um teste importante para o clube mineiro visando às disputas da Copa do Brasil e do Brasileirão, que começarão na segunda semana de abril.

As equipes já se enfrentam 13 vezes, com seis vitórias do Bragantino, cinco do Cruzeiro, além de dois empates.

Prováveis escalações

Escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Lucas Cunhas, Natan e Juninho Capixaba; Jadsom, Matheus Fernandes e Bruninho; Artur, Sorriso e Alerrandro.

Escalação do Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Richard (Ian Luccas e Filipe Machado), Neto Moura (Ramiro) e Nikão; Wesley, Mateus Vital e Gilberto.

Desfalques

RB Bragantino

Andrés Hurtado, Léo Ortiz, Luan Cândido, Raul, Vitinho e Helinho estão no departamento médico.

Cruzeiro

Fernando Henrique, Wesley Gasolina, Reynaldo e Walisson estão lesionados. Já Bruno Rodrigues será poupado.

Quando é?