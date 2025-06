RB Bragantino x Bahia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (12), no Estádio Cícero de Souza Marques; confira a transmissão e outras informações do jogo

RB Bragantino e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 19h (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Antes da paralisação do Brasileirão por conta da Data Fifa, o RB Bragantino vinha embalado por duas vitórias consecutivas: 2 a 0 sobre o Vasco e 1 a 0 contra o Juventude. Na briga pelas primeiras posições do campeonato, o Massa Bruta ocupa a terceira colocação, com 23 pontos, apenas um a menos que o líder Flamengo. Para o próximo confronto, o técnico Fernando Seabra contará com os retornos de Douglas Mendes, Guzmán e Lucas Barbosa.

O Bahia, por sua vez, aparece em sétimo lugar no Brasileirão, também com 18 pontos. No último sábado (7), o Tricolor Baiano venceu o Náutico por 3 a 1 e garantiu a liderança geral na primeira fase da Copa do Nordeste, avançando às quartas de final do torneio.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Eduardo, Guzmán e Guilherme; Gabriel (Fabinho), Eric Ramires (Matheus Fernandes) e John John; Lucas Barbosa, Vinicinho e Thiago Borbas.

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramon Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.

Desfalques

RB Bragantino

Juninho Capixaba, Pedro Henrique, Agustín Sant’Anna, Fernando e Henry Mosquera estão no departamento médico.

Bahia

Kanu segue lesionado.

Quando é?

Data: quinta-feira, 12 de junho de 2025 Horário: 19h (de Brasília) Local: Estádio Cícero de Souza Marques - Bragança Paulista

Últimos jogos

O RB Bragantino chega embalado por três vitórias consecutivas na temporada, enquanto o Bahia vem de vitória sobre o Náutico por 3 a 1 na última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025.

Confronto direto

Em 31 confrontos disputados, o RB Bragantino leva a melhor no histórico diante do Bahia, com 10 vitórias, contra oito do adversário, além de 13 empates. No último encontro, válido pelo returno do Campeonato Brasileiro de 2024, o Massa Bruta venceu por 2 a 1.

Classificação