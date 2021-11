RB Bragantino x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Athletico-PR enfrenta o RB Bragantino neste domingo (7), às 16h (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida não terá transmissão ao vivo na TV. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO RB Bragantino x Athletico-PR DATA Domingo, 7 de novembro de 2021 LOCAL Nabizão - Bragança Paulista, SP HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva (RS) e Michael Stanislau (RS)

Quarto árbitro: Pietro Dimitrof (SP)

VAR: Jean Pierre Gonçalves (RS)

Auxiliar VAR: Mauricio Coelho (RS)

ONDE VAI PASSAR?



A TV não vai transmitir o jogo deste domingo, no Nabizão. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando se manter no G-4, o RB Bragantino, com 49 pontos, vem de derrota para o Cuiabá na última rodada, enquanto o Athletico-PR, com 35, não vence há seis jogos no Brasileirão, registrando quatro derrotas e dois empates.

Suspensos, Nicolás Hernández, David Terans e Renato Kayzer, serão substituídos por Zé Ivaldo, Jader e Bissoli.

Já o RB Bragantino não poderá contar com Raul, Bruno Tubarão, Vitinho e Luan Cândido, lesionados.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Jadsom Silva, Eric Ramires e Cuello; Ytalo, Helinho e Artur.

Provável escalação do Athletico-PR: Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Marcinho, Erick, Léo Cittadini e Abner; Nikão, Bissoli e Jader.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 0 x 1 Santos Brasileirão 30 de outubro de 2021 Athletico-PR 2 x 2 Flamengo Brasileirão 2 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Ceará Brasileirão 10 de novembro de 2021 18h30 (de Brasília) Internacional x Athletico-PR Brasileirão 13 de novembro de 2021 19h (de Brasília)

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 3 x 0 Sport Brasileirão 28 de outubro de 2021 Cuiabá 1 x 0 RB Bragantino Brasileirão 1 de novembro de 2021

Próximas partidas