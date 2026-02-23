Goal.com
Mounique Vilela

RB Bragantino x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (25), no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques; confira a programação e outras informações do jogo

RB Bragantino e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida acontece no Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir RB Bragantino x Athletico-PR ao vivo

O jogo será transmitido pelo Premiere, no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Após a eliminação para o São Paulo por 2 a 1 nas quartas de final do Paulistão, o RB Bragantino volta o foco totalmente para a disputa do Brasileirão. Atualmente na sétima colocação, com seis pontos conquistados, o Massa Bruta começou a competição com duas vitórias consecutivas por 1 a 0, diante de Coritiba e Atlético-MG. No entanto, na rodada mais recente, a equipe foi superada pelo Corinthians por 2 a 0.

Do outro lado, o Athletico-PR também chega pressionado após a eliminação no Campeonato Paranaense. O Furacão foi derrotado pelo Londrina por 3 a 2 no placar agregado da semifinal e agora concentra suas atenções no Brasileirão. Na tabela, o time paranaense ocupa a sexta posição, também com seis pontos. Em três partidas disputadas, soma duas vitórias e uma derrota, registrando 66% de aproveitamento na competição.

RB Bragantino: Cleiton; Agustin Sant'Anna (Hurtado), Pedro Henrique, Gustavo Marques (Eduardo Santos) e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Fabinho e Gustavo Neves; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Isidro Pitta.

Athletico-PR: Santos; Terán, Arthur Dias e Esquivel; Benavídez, Portilla, Zapelli e Léo Derik (Luiz Gustavo); Mendoza, Julimar e Viveros.

Desfalques

RB Bragantino

Gabriel cumprirá suspensão, enquanto Guzmán Rodríguez, Vanderlan, Fabricio e Rodriguinho estão lesionados.

Athletico-PR

Renan Viana segue no departamento médico.

Que horas começa RB Bragantino x Athletico-PR

Retrospecto recente

BGT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

APR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

BGT

Outros

APR

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

6

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

