RB Bragantino x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

RB Bragantino e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida acontece no Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista.

Onde assistir RB Bragantino x Athletico-PR ao vivo

O jogo será transmitido pelo Premiere, no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Após a eliminação para o São Paulo por 2 a 1 nas quartas de final do Paulistão, o RB Bragantino volta o foco totalmente para a disputa do Brasileirão. Atualmente na sétima colocação, com seis pontos conquistados, o Massa Bruta começou a competição com duas vitórias consecutivas por 1 a 0, diante de Coritiba e Atlético-MG. No entanto, na rodada mais recente, a equipe foi superada pelo Corinthians por 2 a 0.

Do outro lado, o Athletico-PR também chega pressionado após a eliminação no Campeonato Paranaense. O Furacão foi derrotado pelo Londrina por 3 a 2 no placar agregado da semifinal e agora concentra suas atenções no Brasileirão. Na tabela, o time paranaense ocupa a sexta posição, também com seis pontos. Em três partidas disputadas, soma duas vitórias e uma derrota, registrando 66% de aproveitamento na competição.

RB Bragantino: Cleiton; Agustin Sant'Anna (Hurtado), Pedro Henrique, Gustavo Marques (Eduardo Santos) e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Fabinho e Gustavo Neves; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Isidro Pitta.

Athletico-PR: Santos; Terán, Arthur Dias e Esquivel; Benavídez, Portilla, Zapelli e Léo Derik (Luiz Gustavo); Mendoza, Julimar e Viveros.

Desfalques

RB Bragantino

Gabriel cumprirá suspensão, enquanto Guzmán Rodríguez, Vanderlan, Fabricio e Rodriguinho estão lesionados.

Athletico-PR

Renan Viana segue no departamento médico.

Que horas começa RB Bragantino x Athletico-PR

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

