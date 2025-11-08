Rayo Vallecano x Real Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

Rayo Vallecano e Real Madrid medem forças neste domingo (9), às 12h15 (horário de Brasília), em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. A partida acontece no Estádio de Vallecas, em Madri, e tem transmissão ao vivo da ESPN 4 e do Disney+ Premium (veja a programação completa de futebol aqui).
Goleado por 4 a 0 na última rodada pelo Villarreal, o Rayo Vallecano tenta dar a volta por cima rapidamente em LaLiga. Ocupando a 11ª posição da tabela com 14 pontos, o time de Iñigo Pérez vem motivado para o duríssimo duelo após conseguir uma grande virada contra o Lech Poznan pela Conference League, na quinta-feira, quando chegou a ficar perdendo por 2 a 0.
Líder do campeonato com 30 pontos, o Real Madrid vai em busca de mais um triunfo para ao menos manter a vantagem de cinco pontos na ponta. No entanto, a equipe comandada por Xabi Alonso busca uma rápida reação depois ser derrotado de maneira justa no meio de semana pelo Liverpool fora de casa, pela Champions League, por 1 a 0.
Prováveis escalações
Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Pedro Díaz, Unai López, Isi Palazón; De Frutos, Alemão, Álvaro García. Técnico: Iñigo Pérez
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militão, Huijsen, Carreras; Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bellingham; Vinicius Junior, Mbappé. Técnico: Xabi Alonso
Desfalques
Rayo Vallecano
Mumin e Diego Méndez estão no departamento médico, enquanto Luiz Felipe tem presença incerta.
Real Madrid
Rüdiger, Carvajal, Tchouaméni e Mastantuono estão lesionados.
Quando é?
- Data: domingo, 9 de novembro de 2025
- Horário: 12h15 (de Brasília)
- Local: Estádio de Vallecas, Madri - Espanha
- Arbitragem: Juan Martínez (árbitro), Guadalupe Porras e Miguel Martínez (assistentes), Manuel Pozueta (quarto árbitro), Jorge Figueroa (VAR) e Valentín Pizarro (assistente VAR)