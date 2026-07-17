Rayane Bounida pode deixar o Ajax neste verão para jogar em um grande clube europeu

Há rumores em torno do jogador do Ajax, Rayane Bounida. De acordo com o jornalista belga especializado em transferências Sacha Tavolieri, o meio-campista de 20 anos é uma opção para o Borussia Dortmund. O clube de Amsterdã não descarta antecipadamente a possibilidade de sua saída.

O Borussia Dortmund está interessado na contratação de Bounida, mas precisa primeiro concluir algumas outras transferências antes de, eventualmente, tomar uma atitude.

O Ajax está disposto a facilitar a saída de Bounida, desde que seja oferecido o valor adequado. Portanto, ele não sairá barato.

Bounida ainda tem contrato até meados de 2028 e, segundo o Transfermarkt, vale 5 milhões de euros. No entanto, esse valor não será suficiente para contratá-lo.

Tavolieri quer esclarecer outro boato: Bounida não teve contato recentemente com seu antigo clube, o Anderlecht.

Não é surpresa que esse jornalista belga tenha dado a notícia em primeira mão. Bounida joga pela seleção do Marrocos, mas nasceu em Vilvoorde.

Até o momento, Bounida disputou 29 partidas oficiais pela equipe principal do Ajax. Nelas, marcou dois gols e deu nove assistências.