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Wessel Antes

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Rayane Bounida pode deixar o Ajax neste verão para jogar em um grande clube europeu

Mercado da bola
Ajax
Marrocos
Borussia Dortmund
R. Bounida

Há rumores em torno do jogador do Ajax, Rayane Bounida. De acordo com o jornalista belga especializado em transferências Sacha Tavolieri, o meio-campista de 20 anos é uma opção para o Borussia Dortmund. O clube de Amsterdã não descarta antecipadamente a possibilidade de sua saída.

O Borussia Dortmund está interessado na contratação de Bounida, mas precisa primeiro concluir algumas outras transferências antes de, eventualmente, tomar uma atitude.

O Ajax está disposto a facilitar a saída de Bounida, desde que seja oferecido o valor adequado. Portanto, ele não sairá barato.

Bounida ainda tem contrato até meados de 2028 e, segundo o Transfermarkt, vale 5 milhões de euros. No entanto, esse valor não será suficiente para contratá-lo.

Tavolieri quer esclarecer outro boato: Bounida não teve contato recentemente com seu antigo clube, o Anderlecht.

Não é surpresa que esse jornalista belga tenha dado a notícia em primeira mão. Bounida joga pela seleção do Marrocos, mas nasceu em Vilvoorde.

Até o momento, Bounida disputou 29 partidas oficiais pela equipe principal do Ajax. Nelas, marcou dois gols e deu nove assistências.

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