Rayan aponta principal aprendizado da Copa e vê renovação como caminho para seleção vencedora

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Atacante do Bournemouth relembra eliminação para a Noruega, destaca a importância de dar espaço aos jovens e projeta o futuro da seleção brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti

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Convocado mais uma vez por Carlo Ancelotti para representar a seleção brasileira, Rayan chega à sua oitava convocação na carreira. Importante no esquema do treinador italiano, o atacante de 20 anos pode ser titular nos dois amistosos da equipe nesta Data Fifa de novembro. Em entrevista à ESPN, o ex-jogador do Vasco falou sobre a experiência de disputar sua primeira Copa do Mundo, os aprendizados que levou da competição e o que considera necessário para que o Brasil volte a construir uma seleção vencedora.

A primeira experiência de Rayan em um Mundial teve números importantes, mas terminou de maneira frustrante. O atacante disputou quatro partidas na Copa do Mundo de 2026, sendo titular em três delas, e contribuiu com uma assistência, sem marcar gols. Entretanto, o sonho de disputar sua primeira Copa terminou com a eliminação brasileira por 2 a 1 para os noruegueses, nas oitavas de final. O resultado representou a pior campanha do Brasil em Mundiais desde 1990.

Ao avaliar a experiência, Rayan destacou que a principal lição foi a necessidade de aproveitar cada oportunidade com a camisa da seleção. O jogador acredita que a vivência no torneio será importante para sua evolução e para os próximos desafios com a equipe nacional.

"A melhor lição que eu tirei da Copa do Mundo é dar o meu melhor em todos os jogos. Quando eu tiver a oportunidade de jogar o meu primeiro jogo como titular em uma Copa do Mundo, vou dar o meu melhor, vou dar o meu sangue. É o que eu quero fazer, ajudar a seleção brasileira", disse.

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O atacante também não escondeu a decepção com a eliminação precoce, mas ressaltou a importância de olhar para frente. Para ele, a seleção precisa aproveitar o início de um novo ciclo para construir uma equipe capaz de voltar a disputar os principais títulos do futebol mundial.

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"Com certeza, ficou aquele gosto de decepção. A gente sabe que poderia chegar mais longe, mas aconteceu o que aconteceu. Agora é deixar para trás e ter essa continuidade com essa geração mais nova", afirmou.

A renovação mencionada por Rayan está entre as prioridades de Ancelotti para o ciclo da Copa do Mundo de 2030. Depois da eliminação no Mundial, o treinador italiano indicou que pretende dar mais oportunidades aos jovens talentos, encerrando o ciclo de alguns jogadores experientes, como Neymar, Casemiro e Danilo. A ideia é construir uma nova base para a seleção, mantendo nomes importantes e integrando atletas que já atuam nas principais ligas europeias e no futebol brasileiro.

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Rayan, que já participou das duas primeiras convocações após a Copa, aprovou a direção escolhida pelo treinador. Na avaliação do atacante, a presença de jogadores mais jovens pode ajudar a estabelecer uma mentalidade vencedora no grupo.

"É o ciclo de uma nova geração, de um pessoal mais jovem. Eu peguei as duas convocações pós-Copa, acho que agora o cara está com outra mentalidade. É levar esse pessoal mais jovem, criar esta mentalidade vencedora para quem está jogando aqui na Europa e no Brasil", disse.

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"Sim, com certeza (gosto da ideia de convocar os mais jovens). Hoje em dia no futebol, têm muitos jogadores jovens, que estão jogando nas maiores ligas do mundo. No Brasil também, muitos jovens já jogando de titular, pegando jogo no profissional. Acho que esta mentalidade é boa, o pessoal mais jovem, mais leve, que ajuda o grupo", concluiu.

Por fim, o atacante falou sobre sua responsabilidade dentro desse processo de reconstrução. Aos 20 anos, Rayan busca consolidar seu espaço na equipe nacional e entende que a melhor maneira de contribuir para o retorno do Brasil ao protagonismo mundial é manter o desempenho apresentado nos clubes, com o atacante em ótima fase pelo Bournemouth, e aproveitar cada oportunidade com a camisa verde e amarela.

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"A minha parte é continuar fazendo o que estou fazendo. Mostrar o meu trabalho, e quando for lá (para a seleção), dar o meu melhor, ajudar a nossa seleção, a nossa comissão, que é uma parte que tem me ajudado bastante também", finalizou Rayan.