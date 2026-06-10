Raya, Am Garcia ou Simon? A escolha do goleiro titular da Espanha na Copa do Mundo

Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, pôs fim à polêmica sobre a posição de goleiro antes do início da campanha da “La Roja” na Copa do Mundo de 2026, ao definir quem será o goleiro titular da equipe no torneio.

De acordo com o que revelou o jornal catalão “Sport”, Unai Simón será o goleiro titular da seleção espanhola na Copa do Mundo, superando David Raya e Juan García, que estarão como opções alternativas durante o torneio.

A decisão de De la Fuente veio após um período de disputa entre os três goleiros, especialmente devido ao excelente desempenho de Raya com o Arsenal na última temporada, além do brilhantismo do jovem goleiro Juan García com o Barcelona.

O jornal confirmou que a comissão técnica fechou definitivamente o caso da defesa do gol antes do confronto contra Cabo Verde, na estreia da Espanha na Copa do Mundo, para que Simón continue a ter a confiança do técnico em grandes competições.

Ao mesmo tempo, De la Fuente recebeu um grande impulso com o retorno de vários jogadores que enfrentaram problemas físicos no último período, com destaque para Lamine Yamal e Nico Williams, já que a dupla voltou aos treinos coletivos normalmente.

De acordo com o plano traçado pela comissão técnica, Lamine Yamal participará gradualmente da fase de grupos após se recuperar de uma lesão no músculo posterior da coxa, sendo que deve ter minutos limitados contra Cabo Verde antes de aumentar a carga física no confronto contra a Arábia Saudita.

De la Fuente também estuda manter a escalação que disputou o último amistoso contra o Peru, com a disputa continuando entre Dani Olmo e Álex Baena no ataque.

A seleção espanhola também conta com o excelente momento de Mikel Oyarzabal, que marcou seis gols nos últimos seis jogos internacionais, tornando-se uma das principais armas ofensivas da “La Roja” antes do início da Copa do Mundo.

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