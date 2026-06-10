Ravenia: Os pontos fracos e fortes do Marrocos ainda estão sendo analisados

O ala da seleção brasileira, Raphinha, afirmou que os sambistas continuam analisando a seleção marroquina, com a qual se enfrentarão na noite deste sábado (horário da costa leste dos Estados Unidos), na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Durante uma coletiva de imprensa com a mídia brasileira, no campo de treinamento da Seleção no Estados Unidos, Rafinha comentou sobre a partida: “Ainda estamos analisando seus pontos fortes e fracos, e os pontos em que podemos ter menos dificuldade, para lidar melhor com suas fraquezas e nos prepararmos bem para seus pontos fortes”.

Leia também

Em números... O confronto entre Marrocos e Brasil é o mais forte da fase de grupos da Copa do Mundo

Falha de segurança coloca jogadores da Argentina em risco na Copa do Mundo

E o astro do Barcelona continuou, em declarações divulgadas pelo jornal brasileiro “Globo”: “Ainda temos muitos dias pela frente antes da partida, para que possamos melhorar nossa compreensão do que precisamos saber sobre eles.”

A partida entre a Seleção e o Marrocos será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, às 19h, horário do Brasil (00h, horário do Marrocos, no domingo), no âmbito da disputa do Grupo C, que também conta com a Escócia e o Haiti.

Os Leões do Atlas empataram em 1 a 1 com a Noruega em seu último amistoso, enquanto o Brasil venceu o Egito por 2 a 1.

Os sambistas sonham em conquistar a Copa do Mundo pela sexta vez na história, enquanto a seleção marroquina aspira superar o desempenho da última edição, quando ficou em quarto lugar.



