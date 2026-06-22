Rashford: Temos que sufocar Gana dessa maneira... e a decepção é algo natural

Marcus Rashford destacou a necessidade de a seleção da Inglaterra apresentar um ataque contínuo que a seleção de Gana não consiga acompanhar, no momento em que os Três Leões buscam garantir sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo a uma rodada do fim da fase de grupos.

Os jogadores do técnico Thomas Tuchel estrearam na 12ª chave com uma vitória emocionante por 4 a 2 contra a Croácia, em Dallas.

Rashford disse, em declarações divulgadas pela rede “ESPN”: “Acho que precisamos apresentar uma intensidade com a qual eles não consigam lidar e acompanhar contra Gana, e estamos tentando nos manter fiéis a isso”.

Ele acrescentou: “Se conseguirmos jogar nesse nível, isso pode garantir a vitória nas partidas”.

E continuou: “A única coisa que podemos prever é como vamos nos comportar e jogar ao longo de noventa ou cento e vinte minutos; por isso, acho que, como jogadores, devemos nos concentrar apenas nisso e continuar nos esforçando — e com certeza somos capazes disso”.

E continuou: “Somos uma equipe só e precisamos lutar uns pelos outros exatamente da mesma forma que lutamos pelos nossos clubes; essa é a norma atual”.

E concluiu: “Entendemos que é difícil, porque todos querem jogar e muitos jogadores merecem estar em campo; em algum momento, alguns jogadores ficarão desapontados por não participarem, mas o que importa é como lidamos com essa situação”.