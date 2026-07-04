Rashford fala sobre seu futuro: “Fui muito claro”

A seleção inglesa, liderada por Marcus Rashford, se prepara para um confronto difícil contra o México nas oitavas de final da Copa do Mundo, em uma partida muito aguardada que será disputada no lendário “Estádio Azteca” na manhã desta segunda-feira.

O confronto é considerado um grande desafio para os “Três Leões”, não apenas pela força do adversário, mas também pelo clima hostil esperado da torcida mexicana, embora a seleção inglesa continue sendo a principal favorita à vitória e à classificação para as quartas de final.

De acordo com o jornal britânico “The Guardian”, o Estádio Azteca traz lembranças dolorosas para os ingleses, pois foi palco, nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, de um dos momentos mais famosos da história do futebol, quando o lendário argentino Diego Maradona marcou seus dois gols famosos contra a Inglaterra.

Desta vez, a seleção inglesa espera escrever um novo capítulo nesse mesmo estádio, para compensar essa lembrança que ainda está viva na memória de seus torcedores.

Ainda há incertezas quanto à participação de Marcus Rashford como titular na partida, depois que ele começou os dois primeiros jogos do torneio no banco de reservas, antes de garantir seu lugar na escalação titular mais tarde, no lugar de Anthony Gordon, jogador que se transferiu do Newcastle para o Barcelona por 70 milhões de euros antes do início da Copa do Mundo e começará sua trajetória com o clube catalão no “Camp Nou” quando a temporada for retomada.

Já para Rashford, seu retorno ao Barcelona parece complicado, já que o clube espanhol recusou os valores exigidos pelo Manchester United para sua transferência, além da vaga em sua posição ter sido preenchida com a contratação de Gordon.

De acordo com as notícias, o jogador voltará a treinar com os “Diabos Vermelhos” após o término do torneio, já que ainda está vinculado a um contrato que se estende até 2028.

Durante uma coletiva de imprensa realizada no campo de treinamento da seleção, Rashford falou sobre seu futuro, afirmando que preferiu adiar qualquer decisão relacionada ao seu próximo destino para depois da Copa do Mundo.

O atacante inglês de 28 anos disse: “Fui muito claro com todas as partes envolvidas antes da Copa do Mundo. Queria resolver a questão antecipadamente e, caso não fosse possível, só lidaria com isso após o término do torneio. Lido com as coisas dia a dia e quero estar totalmente presente neste momento”. Ele acrescentou: “Estamos lutando por algo extremamente importante, e não tenho energia suficiente para dedicar a qualquer outra coisa.”