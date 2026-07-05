Rápido como o vento... Haaland deixa Vinícius e as estrelas do Brasil em apuros

Poucas horas antes do aguardado confronto entre Brasil e Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, os números revelaram uma vantagem notável que pode dar à seleção europeia uma vantagem em um dos aspectos mais importantes do jogo, colocando a defesa da “Seleção” diante de um desafio excepcional.

Um relatório da Federação Internacional de Futebol (FIFA) mostrou que o norueguês Erling Haaland registrou a maior velocidade entre os jogadores das duas seleções durante o torneio, ao atingir 36,5 quilômetros por hora na partida contra o Iraque — seu recorde pessoal na Copa do Mundo de 2026, segundo o site Globo.

O atacante da Noruega registrou outra velocidade de 35,2 km/h contra o Senegal, enquanto atingiu 31,4 km/h na partida contra a Costa do Marfim; ele, porém, não participou do confronto contra a França.

Por outro lado, nenhum jogador brasileiro conseguiu atingir a velocidade de Haaland; o lateral Danilo foi o que mais se aproximou, registrando 34,2 km/h contra a Escócia, uma diferença de mais de 2 km/h em relação aos melhores números do atacante norueguês.

Vinícius Júnior ficou em segundo lugar entre os jogadores brasileiros, com velocidade de 34,1 km/h durante o confronto contra o Marrocos, seguido por Marquinhos, com 33,8 km/h contra o Japão, e depois por Raphinha, com 33,3 km/h contra o Haiti.

Esses números conferem um significado adicional ao confronto entre Brasil e Noruega, no domingo, no estádio de Nova York e Nova Jersey, nas oitavas de final da Copa do Mundo, onde o vencedor enfrentará o vencedor do confronto entre Inglaterra e México nas quartas de final.

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