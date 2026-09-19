Raphinha também atinge um nível altíssimo em Sevilha e conduz o Barcelona à vitória com um hat-trick

O FC Barcelona conquistou três pontos graças a mais uma atuação fenomenal de Raphinha no jogo fora de casa contra o Sevilla. O brasileiro, que está prestes a renovar seu contrato, garantiu pessoalmente, com um hat-trick, que o gol de abertura de Youssouf Fofana não resultasse em perda de pontos: 1 a 3.
No Barcelona, o estreante Dominik Livakovic começou no gol. O experiente croata (31) foi escalado porque o titular Joan García sofreu uma lesão no menisco e ainda terá de ficar fora por várias semanas.
O Sevilla abriu o placar após cerca de vinte minutos no Ramón Sánchez Pizjuán. Félix Correia teve espaço demais pelo lado esquerdo do campo dado pelo lateral-direito Eric García, que não chegou a tempo de neutralizar o cruzamento e viu Fofana marcar de cabeça: 1 a 0.
O Sevilla não pôde aproveitar a vantagem nem por três minutos. Andreas Christensen deu um excelente passe em profundidade para Raphinha, que deixou o defensor Arouna Sanganté sentado no chão com seu corte e depois também venceu Odysseas Vlachodimos: 1 a 1.
O Barcelona foi claramente superior ao Sevilla, mas não conseguiu transformar o domínio em vantagem antes do intervalo. Depois do intervalo, a equipe de Hansi Flick conseguiu. Lamine Yamal cruzou com precisão para Raphinha, cuja cabeçada se mostrou forte demais para Vlachodimos: 1 a 2.
Quinze minutos depois, a superdupla Yamal-Raphinha voltou a atacar. O primeiro deu um passe em profundidade para Raphinha com enorme sensibilidade, e ele, cheio de confiança e com frieza impressionante, encobriu Vlachodimos, que havia saído do gol: 1 a 3.