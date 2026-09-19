Raphinha supera Messi, e Flick o impede de "destruir" Cristiano Ronaldo

O brasileiro Raphinha está perto de renovar seu contrato com o Barcelona até 2030, com as negociações entre as partes avançando de forma positiva, segundo anunciou Deco diante da Assembleia Geral do clube, além do trabalho para renovar os contratos de Xavi Espart e Marc Bernal.

O anúncio veio no mesmo dia em que Raphinha manteve seu brilho marcante, após marcar um hat-trick diante do Sevilla na sétima rodada do Campeonato Espanhol, elevando sua conta para 12 gols na competição nesta temporada e confirmando sua posição como um dos principais elementos do Barcelona desde o início da temporada.

Segundo dados da rede de estatísticas "Opta", Raphinha já superou os números do craque argentino Lionel Messi em quantidade de gols nas primeiras 7 partidas da temporada no século XXI, e o único que o superou nesse número foi Cristiano Ronaldo, que marcou 13 gols com o Real Madrid na temporada 2014-2015. Ele nutria a esperança de igualar ou quebrar a marca do português, não fosse sua saída aos 76 minutos.

Raphinha vive seu melhor momento desde a chegada ao Barcelona, após conseguir se adaptar ao seu novo papel como falso nove, tendo ficado de fora da lista de artilheiros apenas em uma partida do Campeonato, diante do Levante, enquanto nas demais marcou um gol ou mais, chegando agora a um hat-trick em duas partidas consecutivas.

O Barcelona deseja manter seu capitão por um longo período, enquanto Raphinha demonstrou uma rápida aceitação da ideia de renovar, diante do sentimento de conforto dentro do clube e da cidade, e de sua ambição de continuar sua trajetória com o time catalão, e inclusive encerrar sua carreira com a camisa do Barcelona.

As negociações se intensificaram nos últimos dias, com Deco confirmando à Assembleia Geral que o acordo segue conforme o plano estabelecido, diante de uma clara aproximação entre as partes, o que abre caminho para a permanência de Raphinha no Barcelona até 2030.