Raphinha, astro do Barcelona, definiu sua posição sobre a ideia de renovar seu contrato com o clube catalão, afirmando que ficaria feliz em seguir sua carreira no "Camp Nou" até a aposentadoria.

Em um trecho de uma entrevista à rádio "RAC1", que será transmitida na íntegra ainda nesta sexta-feira, o jogador brasileiro anunciou de forma clara sua aceitação em renovar o contrato com o Barcelona, após semanas de conversas sobre a possibilidade de o clube se movimentar para mantê-lo por mais tempo.

Raphinha disse, conforme noticiado pelo jornal "AS": "Renovei meu contrato até 2028, e minha ideia na época era que eu estaria, nesse momento, com 30 ou 31 anos, e eu não sabia como chegaria a essa fase".

E acrescentou: "Mas, olhando para a maneira como comecei esta temporada, percebi que tenho a capacidade de continuar por vários anos mais. Então, sim, ficaria feliz em estender meu contrato um pouco e encerrar minha carreira aqui, sem a necessidade de ir para outro lugar".

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Condição de dobrar o salário?

As declarações de Raphinha vêm em um momento em que se espalharam notícias sobre a complicação das negociações de renovação com o Barcelona, por causa do pedido do astro brasileiro para dobrar seu salário atual.

O famoso jornalista turco Ekrem Konur alegou, por meio de sua conta na plataforma "X", nesta data, que Raphinha impôs à diretoria do Barcelona a condição de receber o dobro de seu salário atual, tornando-se o mais bem pago do time, para aceitar a renovação.

Ele indicou, de acordo com suas fontes, que o jogador fez seu pedido por saber que poderia receber um salário alto de outros clubes, como o Al-Hilal, o Liverpool, o Arsenal e o Manchester United.

Raphinha teve um início brilhante nesta temporada com o Barcelona, marcando 11 gols em 7 partidas em todas as competições, mais do que qualquer outro jogador em atividade nas grandes ligas europeias.

O Barcelona contratou Raphinha vindo do Leeds United no verão de 2022, em uma transação realizada durante um período em que Deco era empresário do jogador, antes de se tornar posteriormente o diretor esportivo do clube catalão.

Durante as últimas semanas da temporada passada, aumentaram as conversas sobre a possibilidade de saída de Raphinha, com a disseminação de especulações a respeito do desejo do Barcelona de vendê-lo, ao mesmo tempo em que circulavam rumores que falavam de uma suposta crise familiar que teria afetado a situação econômica de sua família.

As lesões que o jogador sofreu na parte final da temporada, e que afetaram seu nível, aumentaram as especulações sobre seu futuro, especialmente com a convicção interna no Barcelona de que "Raphinha não é imortal", algo que também esteve ligado às contratações de Anthony Gordon e Karim Adeyemi.

Apesar disso, a influência de Raphinha dentro do vestiário do Barcelona segue grande, ao lado de seu valor técnico crescente, depois de ter marcado mais de 50 gols nas duas últimas temporadas.

Seu forte início também surgiu de maneira notável em sua nova posição como atacante puro, impondo-se nos cálculos do clube e levando Deco a se movimentar para manter o jogador.

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