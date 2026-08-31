Raphinha e Fermín miram feito não alcançado desde a última temporada de Messi

Raphinha e Fermín López fizeram uma apresentação impressionante com o Barcelona nesta temporada, liderando a lista de artilheiros do Barça depois de cada um marcar dois gols na vitória por 5 a 0 sobre o Elche e um gol na vitória por 2 a 0 sobre o Athletic Bilbao. O desafio agora é ampliar suas marcas de gols nesta noite diante do Rayo Vallecano e se juntar a um seleto grupo de 14 jogadores que marcaram nas três primeiras partidas do Barcelona no Campeonato Espanhol.

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Segundo o jornal "Mundo Deportivo", Lionel Messi foi o último jogador a alcançar esse feito, em sua última temporada com o Barcelona (2020-2021), quando marcou dois gols contra o Elche (3 a 0), dois gols contra o Athletic Bilbao (2 a 3) e um gol contra o Villarreal (4 a 0).

E o interessante é que o maior artilheiro histórico do Barcelona, com 672 gols, só conseguiu completar esse tripleto em sua última temporada no Campeonato Espanhol.

Durante sua era dourada, Samuel Eto'o (quatro gols em três partidas na temporada 2006-2007), Zlatan Ibrahimović (cinco gols em cada uma das cinco primeiras partidas na temporada 2009-2010) e Cesc Fàbregas (quatro gols nas quatro primeiras partidas da temporada 2011-2012) também alcançaram esse feito.

Entre os outros jogadores que marcaram nas três primeiras partidas e depois pararam por aí estão: Ángel Arocha (1930-1931), Josep Samitier (1931-1932), Josep Maria Fusté (1963-1964), Pedro Zaballa (1966-1967), Bernd Schuster (1981-1982), Hristo Stoichkov (1990-1991) e Luis Enrique (2002-2003).

Já Ladislao Kubala superou a si mesmo, ao marcar em todas as quatro partidas de abertura da temporada 1953-1954, assim como fez Cayetano Re na temporada 1964-1965.

César Rodríguez divide o recorde com Ibrahimović pela melhor sequência de gols no início de uma temporada do Campeonato Espanhol. Ele marcou em três partidas na temporada 1947-1948 e depois chegou a cinco partidas na temporada 1950-1951, marcando nove gols (4-2-1-1-1). Esse é um desafio muito atraente para Raphinha e Fermín López.

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