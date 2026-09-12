Falar do brilho de Raphinha no Barcelona já não se resume a uma arrancada excepcional ou a uma fase de fulgor passageira, pois os números confirmam que o astro brasileiro chegou a um patamar que o coloca entre os mais destacados de seus compatriotas a deixarem uma marca evidente na história do clube catalão.

E com os dois gols que marcou contra o Feyenoord na estreia do Barcelona na Liga dos Campeões da Europa, Raphinha igualou os números de seu grande ídolo Neymar com a camisa da equipe catalã na competição continental, aproximando-se ainda mais da elite dos craques brasileiros que brilharam no Barcelona, com destaque para Evaristo, Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho e Neymar.

Raphinha chegou ao Barcelona há 4 anos sem o grande alarde que acompanhou a chegada de alguns de seus compatriotas, mas conseguiu, graças ao trabalho, ao profissionalismo, à determinação, à qualidade e à capacidade de superar dificuldades, conquistar a confiança da torcida do clube e transformar-se em um dos elementos mais importantes da equipe.

E Hansi Flick teve um papel central nessa evolução, depois que o treinador alemão encontrou a melhor maneira de aproveitar as capacidades do jogador, impondo-lhe a cada temporada novos desafios, algo que Raphinha aceitou e conseguiu transformar em ponto forte.

Início excepcional

Raphinha vive um início histórico de temporada, depois de se transformar em um centroavante de fato e conseguir marcar 8 gols nas primeiras 5 partidas oficiais, sendo 6 gols no Campeonato Espanhol e dois na Liga dos Campeões da Europa, além de usar a braçadeira de capitão.

O brasileiro provou ser capaz de desempenhar o papel de atacante de referência com grande eficiência, num momento em que o Barcelona precisou compensar a ausência de Robert Lewandowski, somada à não concretização da contratação de Julián Álvarez.

E com sua atuação atual, Raphinha se tornou um dos atacantes mais decisivos da Europa, depois de conseguir se adaptar a uma nova posição sem perder sua periculosidade ou seu impacto habitual.

A Liga dos Campeões é o seu palco

O estádio do Feyenoord foi testemunha de uma das mais destacadas partidas de Raphinha nesta temporada, já que ele marcou dois gols numa noite chuvosa em que fez uma apresentação excepcional.

E os dois gols não foram importantes apenas pela maneira como foram marcados, mas também carregaram um valor histórico, depois que Raphinha entrou na lista dos 10 maiores artilheiros brasileiros da história da Liga dos Campeões da Europa, além de o ajudarem a igualar os números de Neymar com o Barcelona na competição.

Ao longo de 34 partidas europeias com a camisa do Barcelona, Raphinha marcou 21 gols e deu 18 assistências, chegando a 39 participações diretas em gols.

Já Neymar, ao longo das quatro temporadas que passou com o Barcelona entre 2013-2014 e 2016-2017, marcou 21 gols e deu 19 assistências em 40 partidas na Liga dos Campeões da Europa, num total de 40 participações em gols.

E o que chama a atenção é que Raphinha alcançou seus números em menos minutos, já que disputou 2.610 minutos na Liga dos Campeões, contra 3.408 minutos de Neymar, o que lhe dá um aproveitamento melhor em termos de eficiência ofensiva.

Resta a Neymar uma superioridade histórica importante, depois de ele ter sido campeão da Liga dos Campeões da Europa com o Barcelona em 2015, na temporada em que a equipe conquistou uma tríplice coroa histórica sob o comando de Luis Enrique.

Neymar: um ídolo especial

Ronaldinho Gaúcho foi o grande ídolo de infância de Raphinha, sobretudo porque o ex-astro do Barcelona tem uma relação de amizade com o pai do jogador, mas Neymar passou a ocupar posteriormente um lugar especial no coração do atual craque do Barcelona.

Raphinha sempre enxergou Neymar como um dos maiores talentos que o Brasil produziu na era moderna, e a participação de ambos com a seleção brasileira foi uma oportunidade de estreitar a relação entre eles, antes que ela se transformasse também em uma forte amizade fora de campo.

E em maio passado, quando Carlo Ancelotti anunciou a lista do Brasil para a Copa do Mundo, Raphinha e sua esposa Natália estiveram entre os primeiros a entrar em contato com Neymar no Santos para parabenizá-lo pelo retorno à convocação da seleção.

Por isso, igualar os números de Neymar com o Barcelona na Liga dos Campeões da Europa tem um sabor especial para Raphinha, que se aproxima mais um passo do objetivo que traçou para si mesmo desde sua chegada ao clube: deixar seu nome gravado na história do Barcelona.

E os dados atuais indicam que a história não vai parar por aqui, sobretudo porque o Barcelona já começou a pensar em melhorar o contrato de Raphinha e estendê-lo, num movimento que reflete o patamar que ele alcançou dentro da equipe.