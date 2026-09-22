Ele deixou de ser apenas um ponta veloz do Barcelona e se transformou em uma máquina de gols que não para. Com um início arrasador que o Camp Nou não via há anos, o brasileiro Raphinha se colocou às portas da glória europeia, desafiando todos os prognósticos e todos os gigantes, e se aproximando a passos firmes do prêmio Chuteira de Ouro, que apenas duas lendas de sua terra tocaram na história.

Aos 29 anos, Raphinha vive a melhor fase de sua carreira. O jogador marcou 12 gols no Campeonato Espanhol até agora, além de dois gols na Liga dos Campeões da Europa diante do Feyenoord, ocupando a segunda colocação na corrida pela Chuteira de Ouro, atrás apenas do letão Eddy Okoli, que se beneficiou de já ter disputado meia temporada completa no Campeonato Letão.

Esse número não veio do nada, segundo reportagem do "Mundo Deportivo". Com esse arranque, Raphinha entrou para a história do Barcelona pela porta da frente, já que ninguém o superou em número de gols em um início de temporada, exceto a lenda Mariano Martín, na temporada 1943/1944.

O jogo dos pontos: por que Raphinha não é o líder?

Alguns podem se perguntar: por que um jogador que marcou 12 gols ocupa a segunda colocação? A resposta está no complexo sistema do prêmio.

O prêmio Chuteira de Ouro não se baseia no número absoluto de gols, mas no coeficiente de força da liga:

Dois pontos por gol nas cinco grandes ligas (Espanha, Inglaterra, Itália, Alemanha, França)

1,5 ponto por gol nas ligas intermediárias

Apenas um ponto nas ligas de classificação inferior

Além disso, as ligas escandinavas e a letã concedem uma vantagem temporária, pois mais da metade de suas temporadas já se passou, enquanto na Espanha a temporada ainda está em seu início.

O mapa dos concorrentes: surpresas por toda parte

Ao observar as outras ligas, o quadro da disputa nesta temporada parece cheio de surpresas:

Na Itália, Donyell Malen se destaca como uma das surpresas da temporada com a camisa da Roma, com 6 gols; e, na Inglaterra, Erling Haaland, vencedor do prêmio em 2023 com 36 gols, lidera a lista de artilheiros com apenas 5 gols até agora.

E, na França, 4 jogadores dividem a liderança, com 4 gols cada um: Ferran Torres (Paris Saint-Germain), Dembou (Brest), Gouiri (Olympique de Marselha) e Sinayoko (Paris).

Já na Alemanha, a situação é ainda mais insana, com 4 artilheiros empatados com o mesmo saldo: Ebn Talib (Eintracht Frankfurt), Olise (Bayern de Munique), Schick (Bayer Leverkusen) e Suzuki (Freiburg). Enquanto isso, o bicampeão em 2024 e 2026, Harry Kane, tem apenas 3 gols e ocupa o fim da lista.

O terceiro sonho do Brasil

Se Raphinha conseguir conquistar o título de Chuteira de Ouro, ele escreverá a história como apenas o terceiro brasileiro a alcançar esse feito.

Só o antecederam duas lendas: o Fenômeno Ronaldo Nazário, com a mesma camisa do Barcelona, quando marcou 36 gols na temporada 1996/1997, e o goleador Mário Jardel, que o conquistou duas vezes, em 1999 e 2002, com Porto e Sporting de Lisboa.

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E o mais impressionante é que, se ele mantiver a mesma média atual de gols, Raphinha terminará a temporada com um saldo fabuloso de 66 gols na La Liga, número que quebrará o recorde eterno registrado em nome de Lionel Messi, que marcou 50 gols na temporada 2011/2012, a maior marca da história da Chuteira de Ouro.