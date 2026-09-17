Raphinha após a goleada por 7 a 0: nunca direi essa frase

O brasileiro Raphinha, capitão do Barcelona, acredita que ele e seus companheiros estão sedentos por sucesso, ressaltando a necessidade de continuar evoluindo na próxima fase.

Raphinha marcou 3 gols "hat-trick" na ampla vitória do Barcelona sobre o Racing Santander (7 a 2), na última quarta-feira, pela sexta rodada de LaLiga.

Raphinha vem brilhando de forma evidente na posição de centroavante, que ocupa desde o início da atual temporada, já que lidera a artilharia de LaLiga com 9 gols.

Raphinha declarou em comentários após a partida: "É sempre importante reconhecermos nossa necessidade de melhorar em alguns aspectos. Eu nunca diria que estou jogando bem; estou sempre buscando melhorar tudo o que posso. Estou feliz com os gols e com a vitória, e isso é o mais importante, mas precisamos continuar evoluindo".

E acrescentou, sobre jogar na posição de centroavante, conforme noticiou o jornal "Marca": "Me sinto à vontade e marco os gols".

E prosseguiu: "Os jogadores estão sedentos por vitória e sempre almejam mais. Temos uma mentalidade de que, sempre que tivermos a oportunidade, devemos criar mais chances, e isso fica claro dentro de campo. Nós nos apoiamos muito uns aos outros".

E completou sobre o alemão Hansi Flick, treinador do Barça: "É o treinador que mudou minha forma de pensar e a maneira como me vejo. Sempre disse isso. Sou extremamente grato".

E encerrou suas declarações: "Precisamos sempre pensar no interesse do time. No primeiro tempo, o Lamine cometeu um erro, e isso é natural. Vou ajudá-lo sempre que puder, mas não só a ele. Somos uma família só".

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