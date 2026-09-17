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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Raphinha apoia Yamal na corrida pela Bola de Ouro: teria respondido a Mbappé de propósito?

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L. Yamal
K. Mbappe
Barcelona x Racing Santander
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O craque brasileiro indica o companheiro de equipe para conquistar o prestigiado prêmio

O brasileiro Raphinha, estrela do Barcelona, não precisou de muitas palavras para revelar seu candidato preferido à conquista da Bola de Ouro de 2026, já que o capitão do Barcelona escolheu enviar uma mensagem direta ao seu companheiro Lamine Yamal, afirmando que o vê como o mais merecedor do prêmio.

Após a vitória arrasadora sobre o Racing Santander por 7 a 2, Yamal publicou no Instagram uma foto sua caído no gramado durante a partida, numa cena que refletiu o tamanho do esforço feito pelos jogadores do Barcelona ao longo do jogo, no qual a equipe criou 30 oportunidades diante do gol do adversário.

Raphinha, que não entrou na lista dos trinta indicados ao prêmio, respondeu à foto com uma mensagem curta, mas que trouxe um apoio claro ao companheiro, dizendo: "Você é um fenômeno. Você é o meu candidato à Bola de Ouro".

رافينيا - يامالinstagram

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Apoio de dentro do Barcelona

A posição de Raphinha não vem isolada dentro do Barcelona, já que Yamal conta com amplo apoio do vestiário, além do técnico Hans Flick, do presidente do clube Joan Laporta e de seu vice Rafa Yuste, que já haviam declarado seu apoio à candidatura do jovem jogador ao prêmio.

Lamine almeja entrar para a história da Bola de Ouro pela porta da frente, ao se tornar o mais jovem jogador a ser coroado com o prestigiado prêmio desde sua criação.

A cerimônia de anúncio do vencedor da Bola de Ouro está marcada para o dia 26 de outubro, na capital britânica, Londres, em meio a uma ampla polêmica sobre a identidade do jogador que levará o prêmio.

Resposta a Mbappé?

As palavras de Raphinha vêm em sincronia com as mais recentes declarações de Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid, sobre seu merecimento em conquistar a Bola de Ouro neste ano.

Mbappé disse, em novas declarações nesta quinta-feira ao jornal "As": "Acredito que este ano é o momento certo para conquistar a Bola de Ouro. A melhor prova disso são os meus pés. Por mais que eu fale, o mais importante para mim continua sendo o retorno da Bola de Ouro ao Real Madrid. Ela deve voltar ao Bernabéu, à torcida de Madrid, para devolver a alegria ao coração de todos eles. Eles a merecem mais do que qualquer outra pessoa".

Mbappé declarou em mais de uma ocasião que é o mais merecedor de conquistar o prestigiado prêmio nesta temporada, apontando que nenhum jogador apresentou um desempenho melhor do que o dele neste ano.

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Dupla ofensiva que não para

O apoio de Raphinha ao companheiro chega em um momento em que a dupla vive um começo excepcional com o Barcelona, depois de se transformarem nas principais armas ofensivas da equipe sob o comando de Flick.

Após seis rodadas do Campeonato Espanhol, Raphinha marcou 9 gols, contra 7 gols de Yamal, elevando o total marcado pela dupla a 16 gols.

A última vez em que uma dupla do Barcelona marcou esse número de gols nas primeiras seis rodadas do Campeonato Espanhol remonta a 86 anos.

Raphinha roubou os holofotes diante do Racing após marcar três gols, elevando seu total a 9 gols em 6 partidas, igualando assim o número alcançado por Lionel Messi durante o mesmo período da temporada 2017-2018.

Já Yamal marcou na goleada por 7 a 0 do Barcelona, elevando seu total a 7 gols na competição.

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