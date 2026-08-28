Raphinha, a exceção! Flick quebra o recorde de Guardiola no Camp Nou

Em uma noite histórica no estádio Spotify Camp Nou, Hansi Flick não se contentou apenas em conquistar a vitória, mas entrou nos registros da história do Barcelona pela porta da frente; o técnico alemão escalou a equipe titular mais jovem da história do clube em seu próprio estádio, com uma média de idade impressionante de apenas 23,18 anos, quebrando um recorde que resistia havia 14 anos.

De acordo com o jornalista Oriol Domènech, a escalação que começou a partida desta noite é a mais jovem da história do Barcelona no estádio Camp Nou, superando a célebre formação de Pep Guardiola diante do BATE Borisov na Liga dos Campeões da Europa em 2011.

Uma escalação de La Masia: Raphinha, o único do século passado

O curioso é que a escalação incluiu sete jogadores formados na academia de La Masia, além de dois jogadores internacionais espanhóis, Pedri e Juan García. Entre os onze jogadores, apenas Raphinha e Anthony Gordon nasceram fora da Espanha.

Os números revelam a dimensão da revolução jovem liderada por Flick, pois, entre todos os titulares, Raphinha (nascido em 1996) foi o único jogador nascido no século XX. Já Juan García, Eric García e Anthony Gordon nasceram em 2001, Gerard Martín e Pedri em 2002, e Fermín em 2003.

A grande surpresa, no entanto, foi Flick contar com quatro jogadores nascidos em 2007 de uma só vez na equipe titular: Pau Cubarsí, Marc Bernal, Xavi Espart e Lamine Yamal.

O Barcelona mais jovem da Espanha e o quinto da Europa

Essa tendência jovem não se limita a uma única partida, mas é um projeto integral montado por Deco. O Barcelona possui atualmente a equipe mais jovem do Campeonato Espanhol, com uma média de 24,2 anos, empatado com o Levante, além de ser o quinto time mais jovem entre as cinco grandes ligas da Europa, atrás de Auxerre (23,6), Parma (23,4), Toulouse (22,5) e Strasbourg (22).

O time conta atualmente com 11 jogadores com menos de 20 anos, três deles — Lamine Yamal, Cubarsí e Bernal — com ampla experiência no mais alto nível, apesar de não terem passado dos 19 anos.

Em contrapartida, o clube possui apenas cinco jogadores com mais de 30 anos: Szczęsny (36 anos), Cancelo (32 anos), Livaković (31 anos), Christensen e Rodri (30 anos), três deles novas contratações, enquanto Anthony Gordon (25 anos) e Adeyemi (24 anos) reforçam o que Deco chama de "classe média" da equipe.

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Com essa escalação, Flick quebrou oficialmente o recorde anterior registrado em nome de Guardiola em dezembro de 2011, quando escalou cinco jogadores da equipe reserva — Bartra, Rafinha, Cuenca, Montoya e Sergi Roberto — em uma partida que terminou 4 a 0 diante do BATE Borisov.