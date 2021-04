Raphael Veiga faz golaço à la Edmundo e Bergkamp; relembre outros golaços

Meia do Palmeiras aplicou meia-lua de costas em Arão antes de abrir o placar da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras

Flamengo e Palmeiras se enfrentam pela Supercopa do Brasil neste domingo (11), e logo aos dois minutos do primeiro tempo, Raphael Veiga abriu o placar para o time paulista com um golaço, com direito a drible da vaca de costas.

O camisa 23 recebeu o passe de cabeça de Felipe Melo e, sem virar, aplicou uma meia lua de costas em Willian Arão, antes de bater forte para vencer Diego Alves e colocar o Palmeiras na frente.

O drible remete ao movimento de Dennis Bergkamp em seu icônico gol contra o Newcastle na temporada de 2001/02, e a finta de Edmundo no duelo contra o Manchester United em 2000. Em comum, além do drible, a posição do campo e o gol.

Relembre os golaços e veja reações:

Até hoje esse drible do Bergkamp impressiona, que golaço pic.twitter.com/y6q3J4LWV8 — Fundo do Campo (@FundoDoCampo) March 6, 2021

Em 2000, pela semi-final do Mundial de Clubes, o Vasco da Gama venceu o Manchester United, no Maracanã. Edmundo, com um drible fantástico, deixou o zagueiro Silvestre sentado no chão e concluiu com perfeição para o fundo das redes. @vascodagama pic.twitter.com/E299FMPNYZ — A HISTÓRIA DO FUTEBOL CARIOCA (@ofutebolcarioca) April 23, 2020