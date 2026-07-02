Rangnick surpreende Yamal com uma comparação interessante com Messi

Ralf Rangnick, técnico da seleção austríaca, falou sobre o confronto contra a Espanha, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, nesta noite de quinta-feira.

O site Tribuna publicou as declarações de Rangnick sobre Lamine Yamal, estrela da seleção espanhola, antes do confronto tão aguardado.

O técnico da Áustria disse: “Yamal é um jogador excelente e continuará sendo nos próximos anos, se mantiver a saúde e o foco”.

E acrescentou: “Yamal é como Lionel Messi; ele é um dos jogadores que vamos acompanhar de perto. Não vamos dar muito espaço a ele, e é um jogador que eu gostaria que estivesse na minha equipe”.

Rangnick enfatizou: “A seleção espanhola é uma das principais candidatas ao título e é a atual campeã da Europa, tendo disputado um grande número de partidas sem sofrer nenhuma derrota. Veremos o que ela vai apresentar neste jogo”.

Ele acrescentou: “Não enfrentamos a Espanha recentemente, pois jogamos contra seleções de fora da Europa durante a Copa do Mundo. Queremos causar uma surpresa contra os Matadores”.