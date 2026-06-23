Rangnick: Messi provou para nós que é o melhor da história

Ralf Rangnick, técnico da seleção austríaca, afirmou nesta segunda-feira que Lionel Messi é o melhor jogador da história do futebol, expressando seu profundo respeito pelo feito do jogador de 39 anos de marcar dois gols em uma única partida.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, Rangnick declarou durante a coletiva de imprensa após a partida em que a Argentina derrotou a seleção austríaca por 2 a 0, dizendo: “Já estava claro para nós desde antes que Lionel Messi é o melhor jogador que já existiu, e na segunda-feira ele provou isso mais uma vez de forma impressionante”.

Rangnick destacou que o segundo gol de Messi, marcado pouco antes do fim da partida, também foi resultado da falta de sorte dos jogadores austríacos e de duas falhas deles ao perderem a posse da bola.

O técnico austríaco criticou o fato de o VAR não ter solicitado ao árbitro de campo que revisasse a jogada em que o jogador austríaco Xavier Schlager caiu no chão, logo antes da jogada que resultou no primeiro gol da Argentina.

Quando questionado sobre o sucesso do capitão argentino em marcar dois gols, apesar de ter sido mantido sob controle durante parte da partida, Rangnick respondeu: “É por isso que ele é Messi”.

Rangnick acrescentou, destacando a qualidade e o valor do capitão da Argentina: “Ele não precisa de muitas oportunidades para acabar decidindo o jogo”.